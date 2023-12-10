Bilim ve Teknoloji

GT3 Pro Max akıllı saat rehberi tam göstermiyor ve kişileri bulamıyorum

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji10 Aralık 2023
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Biz bu cihazı aldık ve sık görüşülenler listesine telefon rehberinen isim eklemek istediğimizde karşılaştığımız ufak sorunu sizlere yazmak istedik. GT3 Pro Max akıllı saat aldıktan sonra uygulamasını yükleyip eşleştirme yapmanız gerekmektedir. Uygulamayı yükledikten sonra menülerde teçhizat bölümüne girdiğinizde Sık görüşülenler menüsünü göreceksiniz. Buraya tıkladığınızda sağ üst köşeden artı butonuna basarak isim eklemeniz gerekmektedir.

Eklediğiniz isimler akıllı saat üzerinden hızlı arama yapmanıza olanak sağlamaktadır. Genellikle kullanıcılar sık görüşülenlere isim eklemek istediğinde arama butonunu kullanmaktadır. Bu arama çubuğunu kullanmayın. El ile seçip yapınız. Neden derseniz ilk girdiğinizde rehberiniz bizim gibi çok kişi barındırıyorsa hemen yükleyemiyor. Mecburen elinizde tek tek gezerek işaretlemeniz gerekmektedir.

Takıldığınız herhangi bir konu olursa bize yorum yazarak ulaşabilirsiniz.

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Teknoloji fotoğrafı Teknoloji10 Aralık 2023
0 Bir dakikadan az
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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