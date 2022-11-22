GS8+Watch Ultra su içme hatırlatma ve hareketsiz kalma uyarısını kapatma

Sitemizi takip ediyorsanız geçtiğimiz günlerde GS8+ Watch Ultra modeli kullanmaya başladığımızı görmüşsünüzdür. Kullandığımız süre içinde deneyimlerimizi sitemize ekleyip başka kişilerinde faydalanması için çaba gösteriyoruz.

Saati kullanmaya başladığınızda bir süre sonra su hatırlatıcı ve uzun süre hareketsiz kaldınız diye uyarı vermeye başlamaktadır. İlk kullanım heyecanıyla rahatsız etmiyor. Fakat birkaç gün sonra artık sürekli kolunuzda titreşim ile rahatsız etmeye başlıyor.

Gelelim su içmeyi hatırlatma ve hareketsiz kalma hatırlatmasını nasıl kapatacağız?

İlk olarak akıllı saatinde sağ tarafında bulunan çarklı düğmeye bir kez basınız.

Açılan menüde “ Ayarlar ” simgesini göreceksiniz.

” simgesini göreceksiniz. Ayarlar bölümüne girdiğinizde aşağı doğru indiğinizde “ Sağlık Hatırlatıcı ” bölümünü göreceksiniz.

” bölümünü göreceksiniz. Kategori içesinde istediğiniz hatırlatmayı kapatabilir ya da tekrar açmak için aynı adımları uygulayabilirsiniz.

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