GS8+ Watch Ultra akıllı saati eşleştirme uygulaması hangisi?

GS8+ Watch Ultra akıllı saati kullanmaya başladık. Genel olarak çok memnun kaldık. Bildiğiniz üzere akıllı saatlerinin tam özelliklerini kullanabilmek için mecburen uygulama yüklemek zorundasınız. Saatin tüm ayarlarını yapabilmek için ve bildirimleri almak için yüklemeniz gerekiyor.

GS8+ Watch Ultra için aşağıdaki uygulamayı indiriniz Wearfit Pro indir

Biz bu uygulamayı yükledik. Kullanımı ve kurulumu gayet basittir. Uygulamayı yükledikten sonra Google hesabınız ile otomatik olarak oturum açabilirsiniz. Oturum açma işleminden sonra sizden cihaz için birçok izin isteyecektir. İzinleri verdikten sonra uygulama üzerinden “cihaz ekle” seçeneğini kullanarak saat ile eşleştiriniz. Uygulamada reklamlar bazen çok sık çıkabiliyor ama buna katlanmaktan başka çare bulunmuyor. Yerine koyabileceğiniz başka bir uygulama olmadığı için sıkıntı yapılmıyor.