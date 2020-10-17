Google gibi getir kapandı gibi duruyor

Google’ın dünyanın en büyük arama motoru olduğunu herkes biliyor. Website sahipleri ise Google’ın sitelerinin taramısını her zaman ister. Uzun zamandır Google’ın botları sitelerdeki konuları taramıyordu. Taraması için sadece Google gibi getir özelliği kullanılıyordu bu özelliği de nazar değdi.

Website sahipleri ekledikleri yazıların google’da çıkması için kullandığı Google gibi getir özelliği tamamen devre dışı kaldı. 2 haftada çalışmayan özellik için Google açıklama yapmıştı. Mühendislerimiz bu sorun ile ilgileniyor diye. Herkes bu özelliğin düzelmesini beklerken Google ters köşe yaparak özelliği tamamen ortadan kaldırdı.

Ekran görüntüsünde gözüktüğü üzere “dizine eklenmesini iste” butonu silik. Bu saatten sonra acaba bu özellik geri gelirmi bilinmiyor. Şu an için büyük haber siteleri, alışveriş siteleri v.s. sürekli olarak takip edilen web sitelerinde herhangi bir sorun gözükmüyor.

Webmaster forumlarında da birçok kişi farklı yöntemler denemeye başlamış. Kalıcı olarak bir çözüm için arayışlarımız devam ediyor. Fikir verebilecek varsa bize yorum yazabilirse çok memnun oluruz.