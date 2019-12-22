Google Drive kota aşıldı sorunu çözümü (Resimli anlatım)

Google Drive milyonlarca kişinin ücretisiz olarak kullandığı bir hizmettir. Genel olarak yüksek boyutlu dosyaları Google Drive yükledikten sonra başkalarına indirme olanağı bulursunuz. Diğer ücretsiz olarak indirme hizmeti veren sitelerden indirme yaptığınız belli bir indirme oranından sonra kotanız dolmuştur ve premium yani paralı abonelik istemektedir. İşte bu yüzden Google Drive çok tercih edilmektedir.

Google drive’a yüklediğiniz dosyalar belli bir indirme oranından sonra indirme yapmak istediğinizde aşağıdaki gibi uyarı ile karşılaşırsınız.

İndirme yapmak istediğinizde “Bu dosya için indirme kotası aşıldığından şu anda söz konusu dosyayı indiremezsiniz” uyarısı canınızı sıkmaktadır. Bu sorunun çözümü mevcuttur.

Google Drive kota sorunu çözümü

İlk olarak dosya indirme linkini tıklayın ve aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterildiği gibi “Drive” ekle seçeneğini kullanınız.

Ok işareti ile gösterildiğini butona ekleyiniz. Hemen arkasından sol tarafta bulunan menü’den “Drive” kategorisine geçiş yapınız.Rahat bir şekilde adımları uygulamanız için ekran görüntüsünü ekledik.

Bu bölüme girdikten sonra indirmek istediğiniz dosya’ya ulaşacaksınız. Tabi hemen indirme işlemi yapamazsınız. İlk olarak kopyasını almanız gerekmektedir. İndirmek istediğiniz bölümün üstüne gelerek sağ tık yapıp “kopya oluştur” demeniz gerekmektedir. Ekran görüntüsü ekledik.

“Kopya oluştur” dedikten sonra belli bir süre bekleyeceksiniz. Daha sonra sayfanıza kopyası oluştuktan sonra sağ tık yapıp indir demeniz yeterli olacaktır.

İlk baktığınızda karışık gibi gelecek fakat sonradan Google Drive kota sorunu çözümü anlatımımız ne kadar basit olduğunu göreceksiniz.

Google drive kota aşıldı sorunu hakkında bizlere sormak istediğiniz soru olursa lütfen yorum yazarak ulaşınız. Gerekli yardımı elimizden geldiği kadar gösteririz.