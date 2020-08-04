Google Chrome Tarayıcısı Üzerinden Mesajlara Nasıl Emoji Kulanılır?

Sevdiklerimizle mesajlaşırken bazılarımızın vazgeçemediği huyları vardır. Emoji kullanmak gibi. Asla emoji kullanmadan mesaj yazamayanlar, mobil cihazları dışında da emojilere ihtiyaç duyuyorlar. Çünkü emojiler artık karşı tarafın bir duruma olan tepkisini ve kinayesini bize anlatan semboller halini aldı. Eskiden MSN’de kullandığımız birbirinden güzel ifadelerin yerini artık whatsapp emojileri aldı.

Bunlar tüm iletişim uygulamalarında da gün geçtikçe yenilenmekte. Bazen mesajımızın daha iyi anlaşılmasını bile işte bu emojilere borçlu olabiliyoruz. Bu emojilere bilgisayar üzerinden erişememek bazılarımız için büyük bir sorundu.

Sizin de telefonlarınızdan bunu rahat bir şekilde uygularken bilgisayar tarayıcılarında nasıl yapacağınıza dair bir fikriniz olmayabilir. İstediğiniz bir emojiyi bulmakta bazı siteler yetersiz kalabiliyor. Özellikle twitterda da kısıtlı bir emoji kullanımı söz konusu. İşte Whatsapp’ta kullandığımız onlarca emojiyi tarayıcılardan girdiğimiz Facebook, Twitter gibi ortamlarda da kullanabiliriz. Yani masaüstü cihanızla giriş yaptığınız internet sitesinde istediğiniz emojiyi kullanma imkanınız var. Bu hususta dikkat etmeniz gereken tek nokta; tarayıcınızın güncel olması. Gelin birlikte Google Chrome tarayıcısı üzerinden mesajlarda nasıl emoji kullanılır bakalım.

İlk olarak Chrome web mağazasını açın. Daha sonra “Emoji Keyboard by JoyPixels” emoji uygulamasını aratın ve sağ tarafta bulunan Chrome’a ekle seçeneğini işaretleyin. Bu sayede emoji klavyesi artık tarayıcınıza yüklenmiş olacak. Bu işlemin uzunluğu bilgisayardan bilgisayara fark gösterebilir. Yükleme bittikten sonra tarayıcınızın sağ üst kısmına bir tane emoji ifadesi eklenmiş olacak ve artık metin mesajlarınıza buna tıklayarak emoji ekleyebileceksiniz.

Kısaca bu ekleme işiyle, kopyala yapıştır veya copy paste yaparak metin mesajlarınızı emojilerle süsleyeceksiniz.

Emoji Mesajlara Nasıl Eklenir?

Whatsapp’taki hemen hemen her ifadeyi görebileceğiniz bu eklentide emojilerin ten rengini değiştirme imkanız da var. Bu eklentiden seçtiğiniz emojiyi seçtikten sonra yapmanız gereken şey yapıştır işlemini gerçekleştirmeniz. Çünkü emojiyi seçtikten sonra onu kopyalamış oluyorsunuz ve artık dilediğiniz yere yapıştırabiliyorsunuz. Cep telefonunuzda olduğu gibi otomatik olarak mesajına yüklenmiyor emoji ama bilgisayar üzerinden bu ifadeleri kullanabiliyor olmanızla bu kusuru görmemezlikten gelebilirsiniz.