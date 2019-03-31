Google Bulut depolama servisini nasıl kullanabilirim?

Google Drive kullanmak için hangi özelliklerde bir bilgisayara sahip olmam gerekiyor?

Hangi tarayıcılardan Google Drive hesabıma girebilirim? Bu yazıda bulut depolama hizmetinden yararlanmayı düşünenler için bir bilgilendirici yazımızı aşağıda bulabilirsiniz.

Google Drive, ücretsiz bir bulut depolama servisidir, Google tarafından kullanıcılarına sunulmuş olan ve internet üzerinden, mobil cihazlardan ve bilgisayardan tüm dosya ve verilerinize erişmenize ve yönetmenize olanak tanıyan güvenli bir depolama servisidir.

Google Drive kullanabilmek için, bir Google hesabınızın olması gerekmektedir, bu hesap ile oturum açarak, ücretsiz depolama servisini hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Bunun dışında, herhangi bir bileşen ya da program kullanmanıza ihtiyaç yoktur.

Ancak Google Drive kullanmak için sistem gereksinimleri ve destekleyen tarayıcıları kullanmanız gerekmektedir. Buna göre, size bu Google servisini kullanabilmek için hangi sistem gereksinimlerini sağlamanız gerekli ve hangi tarayıcılardan erişerek kullanabilirsiniz aşağıda verilmektedir.

Google Drive için, masaüstü sürümünü de indirerek dosyalarınızı eşitleyerek kullanabilirsiniz, masaüstü sürümünde, yerel klasör olarak Google Drive hesabınızdaki dosyaları görüntüleyebilir ve eşitleyebilirsiniz.

Google Drive için bazı sistem gereksinimlerini karşılayan bir bilgisayar olması gerekmektedir.

Buna göre; sistem gereksinimleri şu şekildedir.

Google Drive için Gereken Bilgisayar İşletim Sistemleri

Yedekle ve Senkronize Et seçeneği ile masaüstü sürümünden de verilerinizi yönetebilirsiniz. Bu işlem için “Yedekle ve Senkronize Et” uygulamasını indirmeniz gerekmektedir, İndirme linki yazımızın altında yer almaktadır.

Google Drive Yedekle ve Senkronize Et masaüstü uygulamasını, Windows, Mac ve Linux sürümlerinde kullanabilirsiniz.

Windows için, Windows 7 ve üstü bir işletim sistemine sahip olmanız gerekmektedir. Windows Server sürümlerinde” Yedekle ve Senkronize Et” çalışmamaktadır.

Mac işletim sistemi kullananlar içinde, Yosemite (10.10) ve üstü bir sürüm kullanmanız gerekmektedir. Yedekle ve Senkronize Et Linux sürümlerinde maalesef çalışmamaktadır. Masaüstü sürümünü indirmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

https://www.google.com/intl/tr_ALL/drive/download/

Google Drive servisine web üzerinden erişmek için, drive.google.com adresini ziyaret ederek ve oturum açarak kullanabilirsiniz.

Web Üzerinden Google Drive Kullanmak için Desteklenen Tarayıcılar

Google Drive servisini internet üzerinden Web tarayıcısı ile kullanabilmek içinde, tarayıcınızda çerezlerin ve JavaScript özelliğinin etkin olması gerekmektedir, bu ayarları yaptıktan sonra aşağıda verilen Web Tarayıcıları kullanarak servise erişebilirsiniz.

Chrome

Firefox

Yalnızca Windows: Internet Explorer 11, Microsoft Edge

Yalnızca Mac: Safari

Google Drive bu verilen tarayıcılar haricinde de çalışabilir ancak, tüm özellikleri verimli çalışmayabilir, bu sebeple verilen tarayıcıları kullanmanız önerilmektedir.