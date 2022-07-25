Google aramalarda kontrolü tamamen kaybetti

Dünyanın en büyük arama motoru devi Google artık kontrolü tamamen kaybetti diyebiliriz. Aylardır yabancı görünümlü spam siteleri aramalarda hep üst sıralara çıkarıyordu. Web site sahipleri aylardır düzelir mi diye beklerken son 2 günde daha güçlü hale geldiler. Artık aradığınız her kelimede birinci sayfa ve üst sıralarda çıkmaya başladılar. Tabi bu da yetmezmiş gibi TikTok içerikleri, Yandex arama motorunun içerikleride çıkmaya başladı.

Ya arkadaş koskoca dünyanın en büyük arama motoru ve teknolojisi sahibisin. Bu spam siteleri engelleyecek yazılım mühendislerin yok mu?

Google arama motorunda arama yapıyorsun ama karşına Yandex arama motoru içerikleri geliyor. Rakip bir arama motorunun içeriklerini sen nasıl indexler ve ziyaretçilerine sunarsın anlamış değiliz. Tüm bunlar yetmezmiş gibi TikTok videoları çıkmaya başladı. Aradığınız kelime ile alakası yok ama garip garip videolar çıkıyor. Sonuç olarak bezdik bezdik yıldık.