Gmail Karanlık/Koyu Moda Geçme

Karanlık mod uzun süre ekrana bakmak zorunda olanlar ve genel olarak siyah sevenler için biçilmiş bir kaftan. Buna ek olarak pilin daha uzun gitmesinde de önemli rol oynuyor. Karanlık mod çoğu sitede ve uygulamada bulunsa da, tıpkı Gmail‘de de olduğu gibi bazı sitelerde kolay görebileceğimiz yerlerde olmayabiliyor. E-posta işlerimiz sebebiyle uzun süreler geçirdiğimiz bu sitede de karanlık mod bir yerden sonra mecburiyete dönebiliyor. Gmail‘de karanlık modu arayıp bulamadıysanız işte burada:

1) Sağ üstte bulunan çarka tıklıyoruz.

2) “TEMA”nın sağında bulunan “Tümünü görüntüle” adlı seçeneğe tıklıyoruz.

3) Aşağı kaydırıp düz renklere iniyoruz ve buradan siyah rengi seçip “Kaydet” diyoruz.

Bu işlemi mobilde maalesef bütün cihazlar desteklemiyor, eğer destekliyorsa Gmail uygulamasına girip, sol üstte bulunan 3 çizgiye tıkladıktan sonra ayarlar deyip “Tema” seçeneğini arayın. Eğer Tema seçeneği mevcutsa değiştirebilirsiniz yoksa maalesef telefonunuzun işletim sisteminin sürümü uyumsuzdur.