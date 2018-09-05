GM 9 Pro ekran görüntüsü alma

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General Mobile akıllı telefon dünyasında uygun fiyat ve performanslı modelleri ile oldukça büyük ilgi görmektedir.

Bu yeni modellerinin arasında GM 9 Pro katılacak. Biz şimdiden GM 9 Pro ekran görüntüsü nasıl alınır konusunda sizlere yardımcı olmak istedik. Birçok kişi akıllı telefonlarda ekran görüntüsü almayı biliyordur fakat ilk defa akıllı telefon kullanacak kişilerin olacağını unutmayalım.

Artık günümüzde üretilen akıllı telefonların hemen hemen hepsinde ekran görüntüsü alma işlemleri aynı diyebiliriz.

GM 9 Pro ekran görüntüs almak için ses kısma ile güç tuşuna aynı anda 2-3 saniye aralığında basılı tutmanız yeterli olacaktır. Aldığınız ekran görüntüsüne Google Fotoğraflar yada ekstradan yükleyeceğiniz 3.parti dosya yöneticisi uygulamalarından galeri bölümünden ulaşabilirsiniz. Bildiğiniz üzere General Mobile modellerinde arayüzde galeri klasörü bulunmuyor. Başka markalarda geçiş yapanlar ilk seferinde alınan ekran görüntüsüne nereden ulaşırım diye uğraşabilir. Genellikle ES Dosya yönetici uygulaması tercih edilmektedir. Bu sayede dosya yöneticisi ile aldığınız ekran görüntüsü ve fotoğraflara ulaşabilirsiniz.