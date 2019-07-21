Akıllı telefon kullanıcıların en çok merak ettiği sorulardan bir tanesi ise kesinlikle gece telefonu şarjda bırakmak zararlı mı?

Evet bu sorunun cevabını size fiziksel olarak anlatamayız. Fakat başka bir açıklama yapmak istedik. Bildiğiniz üzere Xiaomi kullanıcısıyız. Xiaomi’de akıllı telefonu şarja taktığınızda size bazı ipuçları vermektedir.

Geçen günlerde şarj ederken güzel bir ipucuna denk geldik.

Aynen şu şekilde yazıyor ” Telefonu gece boyu şarjda bırakmak yerine kısa süreli şarj batarya ömrünü uzatmaktadır.”

Mantıklı düşündüğümüzde gece şarja taktığınızda yüzde 1 bile düşse hemen otomatik şarj olmaya başlıyor. Bu olay telefonu sabah şarjdan alasıya kadar sürmektedir. Hızlı şarj destekli telefonlarda 5 dakikalık şarj ile en az 2 saat bekleme süresi elde edebiliyorsunuz.

Bizimde tavsiyemiz gece boyu şarjda bırakacağınıza 15 dakika şarjda takılı kalsın size sabaha kadar yetecek bir süre verecektir.

Telefonu ne zaman şarja takmalıyız?

Xiaomi’nin verdiği ipuçlarından bir tanesini sizlere eklemek istedik. Bu ipucunda ” Pil ömrünüzü uzatmak için cihazınızın daima en az % 10 seviyesinde tutunuz.”