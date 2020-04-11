Garmin Marq Driver akıllı saat özellikleri

Akıllı saat kullanmayı seviyorum ve param var diyorsanız bu cihazlar arasında lider olan Garmin MARQ Driver akıllı saat teknik özelliklerinden bahsetmek istiyoruz.
İlk olarak 1.2 inçlik renkli dokunmatik/safir kristal LCD ekranı bulunmaktadır.Bu saatin kordonu titanyum ve silikon karışımdır. Dahili depolama hafızası ise 32 GB’dır. Suya ve toza karşı dayanıklılığı yer almaktadır. NFC, Wi-Fi, Bluetooth gibi başlıca özellikler yer almaktadır.
Bu akıllı saatte bulunan servis ve uygulamalar şöyle;
Akıllı Bildirimler
Alan Hesaplama
Alarm
ANT+
BaseCamp Desteği
Çevrimdışı Haritalar
Çoklu Spor Modu
Garmin AutoLap
Garmin AutoPause
Garmin AutoShot
Garmin Body Battery
Garmin Connect
Garmin Connect IQ
Garmin Elevate
Garmin LiveTrack
Garmin Move IQ
Garmin TrueUp
Garmin VIRB Remote
GPS Saat Senkronizasyonu
Gün Işığından Yararlanma
Gündoğumu/Günbatımı Gösterimi
Hava Durumu
Idle Alert (Hareketsizlik Uyarısı)
Kalori Takibi
Kronograf
Kronometre
Mesafe Ölçer
Müzik Çalar
Müzik Çalar Kontrolü
Müzik Depolama
Navigasyon (Harita)
Pulse Ox
Rota (Parkur) Takibi
Saat Gösterimi
Saatimi/Bilekliğimi Bul
Sanal Antreman Partneri
Segmentler
SMS ile Çağrı Reddetme (Android)
Strava
Stres Seviyesi Gösterimi
Takvim
Telefonumu Bul
Uyku Monitörü
VO2max
Yarış Pistleri
Zamanlayıcı
Batarya süresine geçtiğimizde ise az kullanımda ortalama 10 gün civarı şarjı gitmektedir.
Sensörler;
ivmeölçer
Jiroskop
Kalp atış hızı
Pusula
Barometre
Termometre
Altimetre
Bu teknolojik donanımlı akıllı saate 16 Bin TL ödeyerek sahip olabilirsiniz.