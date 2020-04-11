Garmin Marq Driver akıllı saat özellikleri

Akıllı saat kullanmayı seviyorum ve param var diyorsanız bu cihazlar arasında lider olan Garmin MARQ Driver akıllı saat teknik özelliklerinden bahsetmek istiyoruz.

İlk olarak 1.2 inçlik renkli dokunmatik/safir kristal LCD ekranı bulunmaktadır.Bu saatin kordonu titanyum ve silikon karışımdır. Dahili depolama hafızası ise 32 GB’dır. Suya ve toza karşı dayanıklılığı yer almaktadır. NFC, Wi-Fi, Bluetooth gibi başlıca özellikler yer almaktadır.

Bu akıllı saatte bulunan servis ve uygulamalar şöyle;

Akıllı Bildirimler

Alan Hesaplama

Alarm

ANT+

BaseCamp Desteği

Çevrimdışı Haritalar

Çoklu Spor Modu

Garmin AutoLap

Garmin AutoPause

Garmin AutoShot

Garmin Body Battery

Garmin Connect

Garmin Connect IQ

Garmin Elevate

Garmin LiveTrack

Garmin Move IQ

Garmin TrueUp

Garmin VIRB Remote

GPS Saat Senkronizasyonu

Gün Işığından Yararlanma

Gündoğumu/Günbatımı Gösterimi

Hava Durumu

Idle Alert (Hareketsizlik Uyarısı)

Kalori Takibi

Kronograf

Kronometre

Mesafe Ölçer

Müzik Çalar

Müzik Çalar Kontrolü

Müzik Depolama

Navigasyon (Harita)

Pulse Ox

Rota (Parkur) Takibi

Saat Gösterimi

Saatimi/Bilekliğimi Bul

Sanal Antreman Partneri

Segmentler

SMS ile Çağrı Reddetme (Android)

Strava

Stres Seviyesi Gösterimi

Takvim

Telefonumu Bul

Uyku Monitörü

VO2max

Yarış Pistleri

Zamanlayıcı

Batarya süresine geçtiğimizde ise az kullanımda ortalama 10 gün civarı şarjı gitmektedir.

Sensörler;

ivmeölçer

Jiroskop

Kalp atış hızı

Pusula

Barometre

Termometre

Altimetre

Bu teknolojik donanımlı akıllı saate 16 Bin TL ödeyerek sahip olabilirsiniz.