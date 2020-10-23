Galaxy Z Fold 2 kılıf modelleri tanıtıldı

Samsung Galaxy Z Fold 2 resmi olarak tanıtıldıktan sonra teknoloji tutkunlarının büyük ilgisini çekti. Hem performansı ve hem katlanabilir ekran teknolojisi ile çok farklı bir telefon olduğunu kanıtladı. Tabi bu akıllı telefona sahip olmak için 19.999 TL ödemeniz gerekiyor.

Bu telefona sahip olduktan sonra çok dikkatli kullanmanız gerekiyor. Samsung resmi internet sitesinde Galaxy Z Fold 2 kılıf çeşitlerini duyurdu. Tabi farklı kılıf çeşitleri olacaktır. Ama Samsung resmi internet sitesinde aksesuar kategorisinde Z Fold 2 için orjinal kılıf çeşitlerine ulaşbilirsiniz.

Samsung Galaxy Z Fold 2 için iki farklı kılıf çeşiti bulunuyor.

1. Galaxy Z Fold 2 deri kılıf

Bu kılıf tamamen deri kaplama ve alüminyum düğmeler kullanılmış. İnce tasarımı ile siz kaba tutuş hissi verdirmeyecek gibi gözüküyor. Bu kılıfın fiyatını yazmamışlar. Yeşil, siyah ve kahverengi olarak 3 farklı renk seçeneği mevcut.

2. Aramid Ayakta Durabilen Kılıf

Tahmin ettiğiniz gibi telefonu rahat kullanabilmek için destek çubuğu bulunuyor.

Kılıf modellerinin resimlerini Samsung resmi internet sitesinden aldık. Fiyat konusunda ise maalesef herhangi bir bilgi göremedik. İlerleyen günlerde fiyat ile gelişme olursa sizlere bilgi vereceğiz.