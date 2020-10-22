Galaxy Z Fold 2 ekran teknolojisi ve performansı ile büyülüyor

Akıllı telefon sektörüne yeni bir boyut getiren Samsung, katlanabilir modeli Galaxy Z Fold 2 modelini tanıttı.

Katlanabilir ekran teknolojisi ile akıllı telefon tutkunlarını ayrı bir heyecan bekliyor. Tabi bu telefona sahip olmak için 20 Bin TL gibi bir bütçe ayırmanız gerekiyor.

İlk baktığınızda tek bir akıllı telefon gibi duruyor. Ana ekran 6.2 inçlik Super AMOLED ekran teknolojisine sahip ve 386 PPI Piksel yoğunluğuna sahiptir. İkinci ekranıda açtığınızda 7.6 İnçlik dev bir ekran sizi karşılıyor. Dynamic AMOLED ekran teknolojisi kullanılırken, ekran içinde ön kamera ve 120 Hz ekran yenileme hızı bulunmaktadır.

Bu telefonu 4500 mAh‘lık bir batarya desteklemektedir. 25 W hızlı şarj desteği bulunuyor. Kablosuz şarj özelliği ise 11 W gücündedir.

Samsung Galaxy Z Fold 2 modeli sadece katlanabilir ekran teknolojisi ile ön plana çıkmıyor. Aşırı performansıda dikkat çekici. 3.1 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 865+ chipset yer alıyor. Yani bulabileceğiniz en iyi işlemcidir. Adreno 650 grafik işlemcisi bulunuyor. 12 GB RAM ile bu telefonun yavaşlaması neredeyse imkansız. 256 GB‘lık dahili depolama hafızası bulunuyor. Galaxy Z Fold 2 microSD hafıza kartı destekliyor mu sorusuna vereceğimiz yanıt maalesef hayır olacaktır.