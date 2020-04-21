Galaxy Watch Active desen kilidi koyma

Bu yazımızda sizlere Samsung Galaxy Watch Active akıllı saatte desen kilidi yada PIN kodu girişi ile güvenliği nasıl alabilir konusunda bilgilendirmek istiyoruz.

Akıllı telefonlarda olduğu gibi Galaxy Watch akıllı saate de ekran kilidi koyabiliyorsunuz. Tabi akıllı saatlere pek desen kilidi yada şifre koymak mantıklı gelmiyor. zaten sürekli olarak kolunuzda takılı kaldığı için çoğu kişi pek tercih etmiyor. Ama biz yinede sitemizde bu konunun olmasını istedik.

Ekran kilidi özelliğiyle başka kişilerin Galaxy Watch Active’inize erişmesini önleyerek kişisel bilgilerinizi koruyun. Ekran kilidi özelliği etkinleştirildikten sonra Galaxy Watch Active her kilit

açma işleminde bir kilit açma kodu ister.

Ekran kilidini ayarlama

Uygulamalar ekranında (Ayarlar) → Güvenlik → Kilitleme → Tür seçeneğine dokunup kilitleme yöntemini seçin.

• Desen: Ekran kilidini açmak için dört veya daha fazla noktalı bir desen çizin.

• PIN: Ekran kilidini açmak için rakamlardan oluşan bir PIN girin.