Galaxy S25 ultra ile Galaxy S24 ultra kamera farkları neler?

Kamera Özellikleri Karşılaştırması

Galaxy S24 Ultra Kamera Özellikleri:

Ana Kamera: 200 MP, f/1.7, OIS (optik görüntü sabitleme)

Ultra Geniş Açı: 12 MP, f/2.2, 120° görüş açısı

Telefoto (3x): 10 MP, f/2.4, 3x optik zoom

Telefoto (5x): 50 MP, f/3.4, 5x optik zoom

Ön Kamera: 12 MP, f/2.2

Video: 8K@30fps, 4K@60fps

Galaxy S25 Ultra Kamera Özellikleri:

Ana Kamera: 200 MP, f/1.7, OIS

Ultra Geniş Açı: 50 MP, f/1.9, 120° görüş açısı (yükseltilmiş)

Telefoto (3x): 10 MP, f/2.4, 3x optik zoom

Telefoto (5x): 50 MP, f/3.4, 5x optik zoom

Ön Kamera: 12 MP, f/2.2

Video: 8K@30fps, 4K@60fps, 10-bit HDR video, Log video yakalama, ProVisual Engine ile geliştirilmiş özellikler

Temel Farklar

Ultra Geniş Açı Kamera:

S24 Ultra: 12 MP, f/2.2

S25 Ultra: 50 MP, f/1.9 (daha yüksek çözünürlük ve daha geniş diyafram açıklığı)

Galaxy S25 Ultra’nın ultra geniş açı kamerası, özellikle makro çekimlerde daha fazla detay ve keskinlik sunuyor. Daha geniş diyafram sayesinde düşük ışık performansında iyileşme var, ancak bazı testlerde S24 Ultra’nın ultra geniş açı çekimlerinin daha keskin göründüğü belirtiliyor.

Yazılım ve İşleme:

S25 Ultra, ProVisual Engine adlı yeni bir yapay zeka destekli görüntü işleme teknolojisi kullanıyor. Bu, fotoğraflarda daha az gürültü, daha iyi keskinlik ve doğal detaylar sağlıyor. Özellikle gece çekimlerinde kontrast ve detaylar açısından iyileşmeler var.

S25 Ultra, aşırı keskinleştirme (oversharpening) sorununu azaltmış ve renk tonlamasında (özellikle yeşil tonlarda) daha doğal sonuçlar sunuyor.

Yeni özellikler: 10-bit HDR video, Log video yakalama, Audio Eraser (videolarda istenmeyen sesleri kaldırma) ve gelişmiş nesne silme (object eraser) gibi yapay zeka destekli araçlar.

Ana Kamera Performansı:

Her iki cihazda da 200 MP ana kamera kullanılıyor ve gündüz çekimlerinde sonuçlar oldukça benzer. Ancak S25 Ultra, yapay zeka destekli işleme sayesinde düşük ışıkta biraz daha iyi kontrast ve detay sunuyor.

Bazı testlerde S24 Ultra’nın gölgeli alanlarda daha fazla detay çıkardığı gözlemlenmiş, ancak bu farklar genellikle yalnızca piksel düzeyinde fark ediliyor.

Telefoto ve Zoom:

Her iki cihazda da 3x ve 5x optik zoom lensleri aynı. Ancak S25 Ultra, 10x dijital zoomda daha yüksek kontrast ve keskinleştirme ile biraz daha iyi sonuçlar veriyor.

Uzun mesafeli zoom (örneğin 25x) çekimlerde S25 Ultra, daha doğal detaylar ve iyileştirilmiş dinamik aralık sunuyor.

Ön Kamera:

Her iki cihazda da 12 MP ön kamera aynı. S25 Ultra’nın renk tonlaması biraz daha sıcak, ancak bu fark minimal.

Video Performansı:

Gündüz çekimlerinde video kalitesi benzer, ancak S25 Ultra’nın ultra geniş açı videosu biraz daha iyi. 2x zoomda S25 Ultra daha canlı renkler sunuyor.

S25 Ultra, düşük ışıkta 2x zoom videolarda daha iyi performans gösteriyor. Ayrıca 10-bit HDR ve Log video gibi yeni özellikler, profesyonel video düzenleme için daha fazla esneklik sağlıyor.

Genel Değerlendirme

Galaxy S25 Ultra, ultra geniş açı kamerasında yapılan yükseltme ve ProVisual Engine sayesinde görüntü işleme konusunda küçük ama fark edilebilir iyileştirmeler sunuyor. Özellikle makro çekimler, düşük ışık performansı ve video düzenleme özellikleri açısından öne çıkıyor.

Galaxy S24 Ultra, hala çok güçlü bir kamera sistemine sahip ve çoğu senaryoda S25 Ultra ile başa baş sonuçlar veriyor. Ultra geniş açı dışındaki donanımlar aynı olduğu için, S24 Ultra kullanıcılarının yükseltme yapması gerekmeyebilir.

Eğer ultra geniş açı çekimler veya yeni yapay zeka özelliklerine önem veriyorsanız, S25 Ultra tercih edilebilir. Ancak fiyat farkı göz önüne alındığında, S24 Ultra daha uygun maliyetli bir seçenek olabilir.