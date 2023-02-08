Galaxy S23 Ultra detaylı kamera özellikleri
Samsung Galaxy S23 Ultra modeli tasarımı ve donanımı ile oldukça büyük ses getirdi. Tabi fiyatı ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 8 GB RAM 256 GB hafızalı olan versiyonu 40.340 TL, 12 GB RAM’li 512 GB dahili depolama hafızası olan modeli 42.719 TL, son olarak 12 GB RAM’li 1 TB hafızalı olanı ise 48.999 TL’dir. Bu yazımızda size Samsung Galaxy S23 Ultra detaylı kamera özelliklerine bakacağız;
Arka ana kamera 200 MP optik görüntü sabitleyici başarılı bir kamera vardır. Bu kamera ile
Portre Modu (Bokeh)
Phase Detect Auto-Focus (PDAF)
HDR
Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama
Dual Pixel Kamera
Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü
Lazer Otomatik Odaklama (Laser Auto Focus-LDAF)
Panorama
RAW Kayıt Yapabilme
Otomatik odaklama
Sesli komut
Dahili QR Kod Okuyucu
Perde hızı (Shutter Speed): 30 sn
Seri Çekim (Burst) Modu
Zamanlayıcı
0.6μm (2.4μm) Piksel
85° Açılı
Arka ana kamera ile 4320p Ultra HD 8K video kaydı yapabilirsiniz. Arka kamera ile aşağıdaki özellikleri kullanabilirsiniz.
Dijital görüntü sabitleyici (EIS)
HDR
HDR (8K)
HDR10+
Odak Takibi
Portre Modu (Bokeh)
Time-lapse (Hyperlapse)
Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video)
Ağır çekim kayıt seçenekleri ise şöyle;
1080p @ 240fps
1080p @ 960fps
İkinci arka kamera 12 MP çözünürlüğüne sahiptir. İkinci arka kamera ile aşağıdaki özelliklere sahip oluyorsunuz.
Ekstra Geniş Açı
Otomatik Odaklama
Phase Detect Auto-Focus (PDAF)
Phase Detect Auto-Focus – PDAF (Dual Pixel)
Ekstra Geniş Açı (120°)
1.4μm Piksel
13mm
Üçüncü arka kamera ise 10 MP çözünürlüğündedir. Bu kamera ile aşağıdaki özellikler gelmektedir.
Telephoto
Otomatik Odaklama
Phase Detect Auto-Focus (PDAF)
Phase Detect Auto-Focus – PDAF (Dual Pixel)
Optik Zoom (3x)
1.12μm Piksel
36˚ Açılı
69mm
Dördüncü arka kamera 10 MP çözünürlüğüne sahiptir. Bu kamera ile aşağıdaki özellikler kameraya eklenmektedir.
Optik Görüntü Sabitleme (OIS)
Optik Zoom (10x)
Otomatik Odaklama (AF)
Periscope Zoom
Phase Detect Auto-Focus – PDAF (Dual Pixel)
Telephoto
1.12μm Piksel
11˚ Açılı
230mm
Ön kamerası ise 12 MP çözünürlüğüne sahiptir. 2160p 60 fps video kaydı yapabilirsiniz. Ön kamera özellikleri şöyle;
Portre Modu
Video Kayıtta Portre Modu
HDR
Sanal Flaş
Sesle Komut
Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt
Gesture Shot
Time-lapse (Hyperlapse)
Zamanlayıcı (self-timer)
Dijital görüntü sabitleyici (EIS)
Geniş Açılı
HDR10+
Hızlı Odaklama
Otomatik Odaklama
Panorama Selfi
Phase Detect Auto-Focus (PDAF)
Phase Detect Auto-Focus – PDAF (Dual Pixel)
1.12μm Piksel
25mm
80° Açılı