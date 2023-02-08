Galaxy S23 Ultra detaylı kamera özellikleri

Samsung Galaxy S23 Ultra modeli tasarımı ve donanımı ile oldukça büyük ses getirdi. Tabi fiyatı ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 8 GB RAM 256 GB hafızalı olan versiyonu 40.340 TL, 12 GB RAM’li 512 GB dahili depolama hafızası olan modeli 42.719 TL, son olarak 12 GB RAM’li 1 TB hafızalı olanı ise 48.999 TL’dir. Bu yazımızda size Samsung Galaxy S23 Ultra detaylı kamera özelliklerine bakacağız;

Arka ana kamera 200 MP optik görüntü sabitleyici başarılı bir kamera vardır. Bu kamera ile

Portre Modu (Bokeh)

Phase Detect Auto-Focus (PDAF)

HDR

Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama

Dual Pixel Kamera

Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü

Lazer Otomatik Odaklama (Laser Auto Focus-LDAF)

Panorama

RAW Kayıt Yapabilme

Otomatik odaklama

Sesli komut

Dahili QR Kod Okuyucu

Perde hızı (Shutter Speed): 30 sn

Seri Çekim (Burst) Modu

Zamanlayıcı

0.6μm (2.4μm) Piksel

85° Açılı

Arka ana kamera ile 4320p Ultra HD 8K video kaydı yapabilirsiniz. Arka kamera ile aşağıdaki özellikleri kullanabilirsiniz.

Dijital görüntü sabitleyici (EIS)

HDR

HDR (8K)

HDR10+

Odak Takibi

Portre Modu (Bokeh)

Time-lapse (Hyperlapse)

Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video)

Ağır çekim kayıt seçenekleri ise şöyle;

1080p @ 240fps

1080p @ 960fps

İkinci arka kamera 12 MP çözünürlüğüne sahiptir. İkinci arka kamera ile aşağıdaki özelliklere sahip oluyorsunuz.

Ekstra Geniş Açı

Otomatik Odaklama

Phase Detect Auto-Focus (PDAF)

Phase Detect Auto-Focus – PDAF (Dual Pixel)

Ekstra Geniş Açı (120°)

1.4μm Piksel

13mm

Üçüncü arka kamera ise 10 MP çözünürlüğündedir. Bu kamera ile aşağıdaki özellikler gelmektedir.

Telephoto

Otomatik Odaklama

Phase Detect Auto-Focus (PDAF)

Phase Detect Auto-Focus – PDAF (Dual Pixel)

Optik Zoom (3x)

1.12μm Piksel

36˚ Açılı

69mm

Dördüncü arka kamera 10 MP çözünürlüğüne sahiptir. Bu kamera ile aşağıdaki özellikler kameraya eklenmektedir.

Optik Görüntü Sabitleme (OIS)

Optik Zoom (10x)

Otomatik Odaklama (AF)

Periscope Zoom

Phase Detect Auto-Focus – PDAF (Dual Pixel)

Telephoto

1.12μm Piksel

11˚ Açılı

230mm

Ön kamerası ise 12 MP çözünürlüğüne sahiptir. 2160p 60 fps video kaydı yapabilirsiniz. Ön kamera özellikleri şöyle;

Portre Modu

Video Kayıtta Portre Modu

HDR

Sanal Flaş

Sesle Komut

Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt

Gesture Shot

Time-lapse (Hyperlapse)

Zamanlayıcı (self-timer)

Dijital görüntü sabitleyici (EIS)

Geniş Açılı

HDR10+

Hızlı Odaklama

Otomatik Odaklama

Panorama Selfi

Phase Detect Auto-Focus (PDAF)

Phase Detect Auto-Focus – PDAF (Dual Pixel)

1.12μm Piksel

25mm

80° Açılı