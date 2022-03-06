Bilim ve Teknoloji

Galaxy S22 Ultra ve Galaxy S22+ farkları

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji6 Mart 2022
0 1 dakika okuma süresi

Samsung Galaxy S22 Ultra modeli 22.999 TL civarlarında, Galaxy S22+ modeli ise 18.999 TL’den satılmaktadır. İki telefon arasında 4.000 TL gibi oldukça büyük bir fiyat aralığı bulunuyor. Peki Galaxy S22 Ultra ile Galaxy S22+ farkların neler olduğuna bakalım. Böylelikle 4000 TL fazla ödemek değiyor mu görelim.

Biz sadece iki telefon arasındaki önemli olarak farkları elimizden geldiği kadar yazmaya çalıştık. Eksik yazdığımız yerler olursa bizlere yorum yazarak iletebilirseniz çok memnun oluruz.

Galaxy S22 Ultra :6.8 inçlik 500 PPI Piksellik 1440×3088 (QHD+) Piksel çözünürlükte bir ekran bulunuyor.

Galaxy S22+ : 6.6 inçlik 393 PPI Piksel yoğunluğunda 1080×2340 (FHD+) Piksel çözünürlüğünde bir ekranı bulunmaktadır.

Batarya bölümüne baktığımızda ise Galaxy S22 Ultra’da 5000 mAh‘lık, Galaxy S22+ modelinde ise 4500 mAh‘lık bir batarya bulunmaktadır.

Tasarım olarak baktığımızda ise Galaxy S22 Ultra ön plana çıkıyor.

Galaxy S22 ultra

Galaxy S22 Ultra ile  Galaxy S22+ arasındaki 4000 TL’lik fark sizi çok etkilemiyorsa kesinlikle alınabilir. Eğer bu fark miktarı sizi etkiliyorsa Galaxy S22+ yeterli performansa sahip bir akıllı telefondur.

Galaxy S22+

Bu modeller arasında kalıyorsanız performans olarak bir kıyaslama yapmayın. Tamamen tasarım olarak incelemenizi öneriyoruz.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji6 Mart 2022
0 1 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

İlgili Makaleler

Galaxy M33 modeli 6000 mAh’lık batarya ile geliyor

5 Mart 2022

Bir Hesabın Sahte Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır?

4 Mart 2022

Aden E58 Pro yedek batarya fiyatı düşmüş

3 Mart 2022

Kullananlardan Aden E58 Pro yorumlarını bekliyoruz

3 Mart 2022

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu