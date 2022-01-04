Galaxy S20 FE ile Galaxy S21 FE arasındaki farklar

Bu yazımızda sizlere Galaxy S20 FE ve Galaxy S21 FE arasındaki farklardan bahsetmek istiyoruz. Galaxy S20 FE modeli 7.499 TL’den satılmaktadır. Galaxy S21 FE modeli ise 10.999 TL’den satışa sunuldu. Aralarında ortalama 3.500 TL civarında fiyat farkı bulunmaktadır. Peki Galaxy S21 FE hak ediyor mu kısaca bakalım?

Ekran donanımları

Galaxy S20 FE modelinde 6.5 inçlik Super AMOLED ekran yer almaktadır.

S21 FE’de ise 6.4 inçlik Süper AMOLED ekran bulunuyor.

Ekran olarak baktığımızda her iki telefonda 120 Hz ekran yenileme hızına sahiptir. Aralarında ufak bir ekran boyut farkı haricinde değişiklik yoktur.

Batarya donanımı

Her iki modelde 4500 mAh‘lık batarya bulunuyor. Her iki telefonda 25 W hızlı şarj, kablosuz olarak 15 W gücünde hızlı şarj olmaktadır.

Kamera donanımı

İki modelde de 12 MP arka ana kamera, 12 MP ikinci arka kamera ve Üçüncü arka kamera 8 MP’dir. Ön kamera ise 32 MP çözünürlüğündedir. Kamera donanımı olarak herhangi bir farklılık bulunmuyor.

Performans donanımı

Galaxy S20 FE modelinde 2.84 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 865 chipset bulunmaktadır.6 GB RAM, 128 GB dahili depolama hafızası bulunuyor. Ekstra microSD hafıza kartı takarak kapasitesini 1 TB’a kadar artırabilirsiniz.

Galaxy S21 FE modelinde ise 2.9 Ghz hızında çalışan 8 çekirdekli Samsung Exynos 2100 chipset yer almaktadır. 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama hafızası bulunmaktadır. Bu modele maalesef microSD hafıza kartı takılmamaktadır.

Performans olarak baktığımızda Galaxy S21 FE ağır basmaktadır.

Ayrıca Galaxy S21 FE 5G desteği bulunmaktadır.

İki telefon arasındaki önemli farkları sizlere elimizden geldiği kadar yazmaya çalıştık. Bizim yazmadığımız fakat sizin bildiğiniz diğer önemli farklılıklar olursa lütfen bize yorum yazarak iletiniz.