Galaxy S10 flaş ışığını bildirim ışığı yapma

Bu yazımızda sizlere Galaxy S10’da flaş ışığı bildirim olarak nasıl kullanılır konusunda bilgi vermek istiyoruz.

Bu özellik çok fazla tercih edilmiyor. Neden derseniz kalabalık veya ışıksız ortamlarda çok fazla dikkat çektiği için ve ortama rahatsızlık verdiği için pek kullanıcılar bu özelliği aktif etmiyor.

Biz yinede bu özelliğin kullanımını sitemize eklemek istedik.

Samsung Galaxy S10, Galaxy S10 Plus ve Galaxy S10e telefonlarına mesaj yada arama geldiğinde flaş ışığının yanıp sönmesini aktif etmek için Ayarlar > Erişebilirlik > Gelişmiş Ayarlar adımlarını takip ediniz. Daha sonra çıkan ekranda kamera flaş veya ekran flaş seçeneklerinden bir tanesini kullanabilirsiniz.

Bu özelliği aktif ettikten sonra mesaj yada arama geldiği zaman flaş ışığı yanıp sönecektir. Bu arada iptal etmek isterseniz yine aynı adımları uygulamanız yeterli olacaktır.