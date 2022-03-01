Bilim ve Teknoloji

Galaxy QR kodu taratmak istiyorsanız buyrun

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji1 Mart 2022
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Günümüz teknolojisinde birçok işimizi QR kodu okutarak yapmaktayız. Para çekme olsun, parama gönderme, öğrencilerin sınav sonuç çözümleri, yiyecek içecek sektöründe menü bakma gibi aklınıza gelebilecek birçok işlem yapılmaktadır.

Bazı markalarda QR kodu okumak için ayrı uygulama kullanmaktadır. Biz bu sefer size Samsung Galaxy M21 modelinde QR kodu nasıl taratılır konusunda bilgi vermek istiyoruz.

Sadece Galaxy M21 modeli değil, diğer farklı modellerde de uygulayabilirsiniz.

İlk olarak “Kamera” uygulamasını açınız.

Çekim modları listesinde “Daha Fazla” seçeneğine tıklayınız.

QR simgesini göreceksiniz. Simgeye basıp kodu taratınız.

Sormak istediğiniz soru olursa bize yorum yazarak gönderiniz. Galaxy M21 modeli 2020 yılı Mart ayında çıkmıştı. Uzun zaman sonrasında hala kullanıcıların ilgisini çekiyor. Fiyat olarak ise 3.099 TL civarlarındadır.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji1 Mart 2022
0 Bir dakikadan az
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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