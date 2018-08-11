Galaxy Note 9 için 1000 TL fark verip 512 GB/8 GB RAM tercih edilir mi?

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Samsung Galaxy Note 9 resmi olarak tanıtıldıktan sonra milyonlarca kişi tarafından büyük bir ilgi gördü. Note 9’un iki farklı modeli üretilecektir.

Birinci model 128 GB dahili depolama hafızasına sahip ve 6 GB RAM’li olan versiyonu 6499 TL’den satılacaktır.

İkinci model ise 512 GB dahili depolama hafızası ve 8 GB RAM’li olan versiyonu 7499 TL’den satılacaktır.

Bu iki model arasında kararsız kalıyorsanız sizlere ufaktan fikir vermek istiyoruz.

Bu iki model arasında RAM ve dahili depolama hafızası arasında başka herhangi bir farklılık bulunmamaktadır. Bizim sizlere tavsiyemiz ise arasındaki 1000 TL fark sizi en ufaktan etkiliyorsa kesinlikle ucuz olanı tercih ediniz. Neden derseniz performans olarak, kamera donanımı v.s. herşey aynı. 2 GB RAM farkını kolay kolay sizi rahatsız etmeyecektir. 6 GB RAM bile sizi uçuracağına emin olunuz. Dahili depolama hafızası ise 128 GB oldukça iyi bir kapasitedir. Eğer bu hafıza size yetmezse ekstradan 189 TL’ye 128 GB microSd hafıza kartı alırsınız ve depolama sorunu çekmezsiniz.

Sonuç olarak bu tercih tamamen maddiyata dayanmaktadır. 1000 TL sizi etkilemiyorsa 512 GB/8 GB olan versiyonunu alınız.