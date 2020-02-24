Galaxy Note 10 Lite ekran görüntüsü alma

Samsung’un 2020 yılı başında tanıtımını yaptığı Galaxy Note 10 Lite Türkiye satış fiyatı belli oldu.

Teknoloji tutkunları 4999 TL ödeyerek sahip olabilecek. Bu yazıda sizlere Galaxy Note 10 Lite ekran görüntüsü nasıl alınır konusunda bilgilendirmek istiyoruz.

Aslında hemen hemen bütün akıllı telefonlarda ekran görüntüsü alma aynı işlem ile yapılmaktadır. Sadece teknoloji markaları modellerine sensörler yardımı ile farklı yöntemler eklemektedir. Sizlere en çok tercih edilen 2 yöntemden bahsetmek istiyoruz.

1. Yöntem: Her akıllı telefonda olduğu gibi Galaxy Note 10 Lite modelinde de Ses kısma ve güç tuşuna aynı anda 1-2 saniye aralığında basılı tutarsanız deklanşör sesini duyduğunuzda otomatik olarak ekran görüntüsü alınacaktır. Almış olduğunu görüntüye Galeri klasöründen ulaşabilirsiniz.

2. Yöntem: Bu yöntem çok fazla tercih edilmiyor fakat biz yinede eklemek istedik. Bu özelliği kullanmak için ayarlardan aktif etmeniz gerekmektedir. Ayarlar uygulamasını başlatın, Gelişmiş özellikler → Hareketler ve işaretler üzerine dokunun ve ardından Ekranı yakalamak için elinizin kenarı ile kaydırın tuşuna dokunarak ayarı etkinleştirmeniz yeterli olacaktır.