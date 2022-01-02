Galaxy M51 iki farklı yöntem ile ekran görüntüsü alma

Samsung Galaxy M51 akıllı telefonunda ekran görüntüsü nasıl alacağınıza dair sizlere bilgi vermek istedik. Aslında birçok akıllı telefonda hemen hemen aynı yöntemlerle alınıyor. Fakat bazı modellerde farklı sensörler yardımı ile ekran görüntüsü alınmaktadır.

Galaxy M51 modelinde 2 farklı yöntem bulunmaktadır. Birinci yöntem birçok telefonda olduğu gibi Ses kısma + güç tuşuna anda 2-3 saniye aralığında basılı tutarsanız deklanşör sesini duyacaksınız. Almış olduğunuz görüntüye “galeri” klasöründen ulaşabilirsiniz.

2.yöntem ise elinizi sağa ya da sola doğru kaydırarak alabilirsiniz.

Tabi ilk olarak bu özelliği aktif etmeniz gerekmektedir. Telefondan “Ayarlar” uygulamasına girin. Gelişmiş özellikler → Hareketler

ve işaretler üzerine dokunun ve ardından Ekranı yakalamak için elinizin kenarı ile kaydırın tuşuna dokunarak ayarını aktif ediniz.