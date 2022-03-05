Bilim ve Teknoloji

Galaxy M33 modeli 6000 mAh’lık batarya ile geliyor

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji5 Mart 2022
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Samsung Galaxy M33 modeli tanıtıldı. Henüz ülkemize gelmeyen bu model teknik özellikleri ile tutulacak gibi durmaktadır. Kısaca Galaxy M33 teknik özelliklerine bakalım;

Bu modelde 6.6 inçlik Super AMOLED ekran teknolojisi yer almaktadır. Bu modeli 6000 mAh‘lık çok güçlü batarya destekliyor. Özellikle şarj takıntısı olanlar için oldukça başarılı bir batarya kapasitesini sahip. 25 W hızlı şarj gücü ile kısa sürede bataryayı % 100 şarj edebilirsiniz.

Galaxy M33 kamera özelliklerine geçtiğimizde ise 50 MP çözünürlüğünde arka ana kamerası bulunuyor. İkinci arka kamera 5 MP, Üçüncü ve dördüncü arka kamera 2 MP’dir. Selfie kamerası ise 8 MP’dir. 6 GB RAM ve 128 GB’lık dahili depolama hafızası ile orta segmentte oldukça iddiaalı bir telefon olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Galaxy M33, ülkemize ne zaman geleceğine dair herhangi bir net bilgi bulunmuyor. Fiyat konusunda da herhangi bir açıklama olmadı.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji5 Mart 2022
0 1 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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