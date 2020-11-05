Galaxy A71 hafıza kartı ve SIM kart takma (Resimli)

Bu yazımızda sizlere Samsung Galaxy A71 modelinde SIM kart ve hafıza kartı nasıl takılacağı konusunda bilgi vermek istiyoruz. Aslında hemen hemen bütün modellerde SIM kart ve hafıza kartı tepsisi aynı şekildedir. Biz yinede daha önce akıllı telefon kullanmayanlar için bu yazıyı açmak istedik.

İlk olarak akıllı telefonu aldığınızda kutu içeriğinde SIM kart tepsisini çıkarmak için sivri uçlu bir metal parça çıkacaktır.

Bu parça ile telefonun tepsisinin yanında bulunan deliğe bastırarak yuvadan çıkartın.

Aşağıdaki fotoğraftaki gibi SIM kartınızı ve hafıza kartınızı takınız.

Not: SIM ve Hafıza kartı taktıktan sonra çıkarmak istediğinizde lütfen direk olarak çıkarma işlemi yapmayınız. Ayarlar bölümünden hafıza kartını devre dışı bırakarak işlemi yapın.

Hafıza kartını çıkarmadan önce, güvenli şekilde çıkarmak için devre dışı bırakın.

Ayarlar uygulamasını başlatın ve Cihaz bakımı → Depolama → Gelişmiş → SD kart →Çıkart üzerine dokunun

Yukarıdaki adımları yaptıktan sonra hafıza kartınızı çıkartırsanız herhangi bir veri kaybı yaşamazsınız. Aksi takdirde veri kaybı ve microSD hafıza kartının bozulmasına sebep olabilirsiniz.