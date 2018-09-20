Galaxy A7 (2018) kılıf modelleri tanıtılmadı

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Samsung Galaxy A7 (2018) resmi olarak tanıtıdıktan sonra Galaxy A7 (2018) kılıfları beklenmektedir. Genel olarak akla ilk gelen soru Samsung Galaxy A7 (2017) kılıfları Galaxy A7 (2018) modeline uyar mı?

Samsung, 3 arka kameralı modelini özel bir lansman ile tanıtmadı. Sadece resmi internet sitelerinde tanıtım yaptılar.

Normal şartlarda Samsung, yen tanıttığı modeller için aksesaur kategorisi oluşturarak Galaxy A7 (2018) kılıflarını tanıtması gerekiyordu. Fakat samsung.com’a baktığımızda bu sefer böyle bir kategorinin olmadığını görüyoruz.

Normal olarak bu telefon Türkiye’ye geldiği zaman Galaxy A7 (2017) kılıfı uyar mı diye internette araştırma yapacaklardır. Maalesef Galaxy A7 (2017) ile Galaxy A7 (2018) arasında boyut farkları bulunuyor.

En başta ekran boyutu farkı bulunmaktadır. Galaxy A7 (2017) 5.7 inç, Galaxy A7 (2018) 6.0 inç’dir. En boy ve uzunluk farkları da var.

Samsung Galaxy A7 (2018) kılıf çeşitleri için artık Samsung resmi alışveriş sitesini takip edeceğiz.