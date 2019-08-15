Fiyatları ve kapasiteleri yüksek 1 TB USB Bellek fiyatları

USB bellekler hayatımızın olmazsa olmazlarından bir tanesidir. Her türlü dosya taşıma yada arşivleme için bu teknoloji harikası cihazların birçok kapasitesi de modelleri bulunmaktadır. Bu yazıda sizlere kapasitesi en yüksek olan USB bellek cihazlarından bahsetmek istiyoruz.

Kingston DataTraveler Ultimate GT Flash Bellek (1 TB)

Bu USB bellek tam 1 TB boyutundadır. Bu kadar kapasiteli bir belleği doldurmak oldukça zor. Saniyede 200 MB yazma ve 300 MB okuma hızı bulunmaktadır. Darbeye karşı dayanıklı ve metal kaplamalıdır. Bu ürüne sahip olmak istiyorsanız 5.599 TL‘yi gözden çıkarmanız gerekmektedir. 2 TB’lık olan modelide bulunuyor fakat Türkiye’de henüz bu ürün satılmıyor galiba. Neden derseniz Kingston resmi internet sitelerinde 2 TB satış yapan alışveriş sitelerine girdiğimizde bu ürün bulunanamıştır uyarısı alıyoruz.

Corsair Flash Voyeger GTX Flash Bellek (1 TB)

Bu USB Bellek 1 TB kapasiteye sahiptir. Okuma ve yazma hızı saniyede 470 MB’dir. Sadece siyah renk seçeneği bulunan bu USB belleği anahtarlık olarakta kullanabilirsiniz. Tabi 2.440 TL‘lik bir cihazı kaç kişi anahtarlık olarak kullanabilirse.