Fırsatçılığa devam: Xiaomi Mi Tv Stick cihazının fiyatı düşmüyor

Web sitemizi takip edenler dolar fiyatları arttıktan sonra Xiaomi Mi Tv Stick cihazı hakkında yazdıklarımızı bilmektedir. Dolar çıkarken gecikmeden E-Ticaret satıcıları fiyatlarına oldukça zam yapmıştı. Dolar düştükten sonra ellerini fiyat indirme butonlarına götürmedi.

Temmuz ayında 299 TL’ye satılan cihaz Ekim ayı sonlarına doğru 499 TL civarlarında satılmaya başlandı. Dolar fiyatları yükseldiği andan itibaren E-Ticaret satıcıları ya da fırsatçı takım hemen fiyatlarını 599 TL’den başlayıp ve 649 TL fiyat aralığında satılıyordu. Yukarıdaki fiyatlar doların 18 TL civarlarında olduğu fiyattır.

Dolar 11 TL civarlarına kadar düştü. Ama ne hikmetse fiyatları sabit tuttular. Hatta bazı E-Ticaret sitelerinde zam yapanlar bile vardır. Sorsanız kesinlikle cevap olarak biz dolar yüksekken aldık diyecekler. Tabi inanan olursa.

İnşallah Ticaret bakanlığı bu tarz fırsatçılara gereken cezaları yazacaktır.