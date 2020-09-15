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Farklı 2 yöntem: Xiaomi Note 9 Pro ekran görüntüsü alma

tarafından 15 Eylül 2020 Tarihinde eklendi

Xiaomi Redmi modeli uygun fiyat ve performansı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bu yazıda sizlere ’da ekran görüntüsü alma yöntemlerini yazmak istedik. 2 farklı yöntem ile ekran görüntüsünü alabilirsiniz.

Birinci Yöntem: 

Yukarıdaki yöntem hemen hemen her akıllı telefonda uygulanan basit ve hızlı bir yöntemdir. Ses kısma ile güç tuşuna aynı anda 1-2 saniye basılı tutmanız yeterli olacaktır.

2. Yöntem

Yukarıdaki yöntem ise Xiaomi’nin kendine has bir özelliğidir. 3 parmağınızı yukarıdan aşağıya doğru kaydırdığınızda otomatik olarak ekran görüntüsünü almış olacaksınız. Bu yöntem tek el kullanıldığı için oldukça popüler ve rahat olanıdır.

Sizin bildiğiniz farklı Note 9 Pro ekran görüntüsü alma yöntemi varsa bize yorum yazarak gönderirseniz bu yazımızın içine eklemek istiyoruz.

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