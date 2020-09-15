Farklı 2 yöntem: Xiaomi Note 9 Pro ekran görüntüsü alma

Xiaomi Redmi Note 9 Pro modeli uygun fiyat ve performansı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bu yazıda sizlere Note 9 Pro’da ekran görüntüsü alma yöntemlerini yazmak istedik. 2 farklı yöntem ile ekran görüntüsünü alabilirsiniz.

Birinci Yöntem:

Yukarıdaki yöntem hemen hemen her akıllı telefonda uygulanan basit ve hızlı bir yöntemdir. Ses kısma ile güç tuşuna aynı anda 1-2 saniye basılı tutmanız yeterli olacaktır.

2. Yöntem

Yukarıdaki yöntem ise Xiaomi’nin kendine has bir özelliğidir. 3 parmağınızı yukarıdan aşağıya doğru kaydırdığınızda otomatik olarak ekran görüntüsünü almış olacaksınız. Bu yöntem tek el kullanıldığı için oldukça popüler ve rahat olanıdır.

Sizin bildiğiniz farklı Note 9 Pro ekran görüntüsü alma yöntemi varsa bize yorum yazarak gönderirseniz bu yazımızın içine eklemek istiyoruz.