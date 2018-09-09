Facebook otomatik video kapatma (Basit ve Resimli anlatım)

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Facebook otomatik video oynatma nasıl kapatılır konusunda bilgi arıyorsanız bu yazımızın size faydası olacaktır. Sizlere akıllı telefondan internet tarayıcısından facebook’a girdiğinizde otomatik video oynatmayı kapatmayı ve Facebook uygulamasından otomatik video oynatma nasıl kapatılacağı konusunda detaylı bilgi vermek istiyoruz.

Facebook şüphesiz dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulamasıdır. Facebook’a girdiğinizde arkadaşlarınızın paylaştığı videolar ilk ayar yapmadığınızda otomatik olarak oynamaya başlamaktadır. Bu otomatik oynatma genellikle kullanıcıları sinir etmektedir. Kullanıcılar belki o videoyu izlemek istemiyor ama kendi kendine başlayınca hoş bir durum olmamaktadır. Tabi bir de işin MB boyutunu düşünmek gerekmektedir. Kendi kendine başlayan videoları otomatik olarak başladığı için internet kotanızın dolmasına neden olacaktır.

Telefondan Facebook otomatik video kapatma nasıl yapılır?

Bu anlatımımız uygulama haricinde faceboo’a girdiğiniz otomatik video başlatmayı nasıl kapatacağınızı anlatmaktadır. Yukarıdaki fotoğrafta gördüğünüz gibi sağ üst köşede bulunan sekmeye basınız. Sekmeye bastığınızda sayfayı aşağıya doğru indiriniz.

Aşağıya indiğinizde yukarıdaki fotoğraftaki gibi “Videolar” bölümünü bulunuz. Genellikle sayfanın en aşağısında Yasal bilgiler ve ilkelerin üzerinde olmaktadır. Buraya tıkladığınızda aşağıdaki fotoğraftaki gibi ekran açılacaktır.

Bu ekranda “videoları asla oynatma” seçtiğinizde artık videoları siz manuel olarak başlatacaksınız.

Facebook Android uygulamasında otomatik video kapatma nasıl yapılır?

Bu bölümde de sizlere Facebook’un Android uygulamasında otomatik videoları başlatmayı kapatma yöntemini adım adım anlatacağız.

İlk olarak uygulamaya girdiğinizde sağ üst köşede bulunan alt alta 3 çizgiye basınız. Aşağıdaki fotoğrafta gözükmektedir.

Alt alta 3 çizgiye bastıktan sonra “Ayarlar ve Gizlilik” sekmesine giriş yaptıktan sonra sayfayı aşağıya indirerek “Medya ve Kişiler” bölümünü bulunuz.

Yukarıdaki fotoğrafta işaretli olan bölüme giriş yaptığınızda otomatik video oynatma ayarlarını göreceksiniz.

İsteğinize göre işaretlemeyi yaptıktan sonra artık facebook’a girdiğinizde videolar otomatik olarak başlamıyacaktır. Bu sayede hem internet paketinizden tasarruf sağlayacak hem de canınızın istemediği videoları izlemek zorunda kalmayacaksınız.

Not: Sormak istediğiniz herhangi bir sorunuz olursa bize yorum yazarak ulaşabilirsiniz.