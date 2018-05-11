Facebook kalıcı hesap silme nasıl yapılır konusunda bilgi arıyorsanız bu yazımızın size faydası olacaktır.

Facebook sosyal medya uygulamaları içerisinde en çok tercih edilen ve genellikle iletişim kurmak için kullanılan araçlardan bir tanesidir. Sosyal medya uygulamaları arasında ilk olmayı başarmış olan ve mobil uygulaması üzerinden de erişime kısa bir süre sonra açılan Facebook uygulamasında milyonlarca kişiye ait olan hesaplar bulunmaktadır. Facebook üzerinde hesabı olan bir kişinin hesabını silmek istemesi üzerine ayarlar kısmından gerekli olan adımların izlenmesi ile birlikte hesabı kalıcı olarak kapatma işlemi uygulanabilir.

Facebook Kalıcı Hesap Kapatma İşleminden Önce Bilinmesi Gerekenler

Facebook hesabı olan kişinin hesabını kalıcı olarak kapatması durumunda eğer ki bir gruba üye ise ya da o grupta yönetici ise grubun da silineceğinin bilinmesi gerekir. Grubun silinmemesi için ikinci bir yöneticiyi gruba eklemek sorunun çözümü için yeterli olacaktır. Kalıcı olarak hesabı silme işleminin geri dönüşü olmayacağı için silme işlemini gerçekleşmeden önce kesin karar verilmesi gerekir. Facebook üzerinden yapılmış olan konuşmalar kullanıcı hesabını silse bile karşı taraf mesaj kutusundan silmediği sürece kalmaktadır. Facebook hesabı kalıcı olarak silindikten sonraki 90 gün içerisinde videolar, fotoğraflar ve durum güncellemeleri uygulamanın sisteminde kalır ve bu süre sonunda kalıcı olarak silinir.

Facebook Uygulamalarını Hesabı Kapatmadan Önce Silme

Facebook üzerinde yer alan bağlantılı uygulamaları hesabı kalıcı olarak kapatmadan önce silmek uygulamalar üzerinden bildirim alınmasının da önüne geçer. Bazı uygulamalarda Facebook adresine, doğum tarihine ve pek çok kişisel bilgiye ulaşım sağlama durumu söz konusu olduğundan Facebook Uygulama Ayarları’na giriş yapıldıktan sonra mevcut olan bütün uygulamaların yanında yer alan “x” işareti ile birlikte kaldırma işlemi yapılabilir. Facebook üzerinden uygulama kaldırma işlemi hızlı bir şekilde gerçekleştirilir.

Facebook Hesabını Dondurma

Facebook hesabını kalıcı olarak silmek istediğinden emin olamayan kişiler için dondurma butonu da bulunmaktadır. 2 aylık bir süre boyunca dondurma işlemine maruz kalacak Facebook hesabı için kullanıcının bu süre içerisinde tekrar hesabına erişim sağlamak istemesi halinde e mail adresi ve şifresi ile giriş yapabilmesi mümkün olur. facebook hesabını dondurduktan sonra tekrar giriş yapan kullanıcının 2 aylık süre boyunca tekrar dondurma işlemi yapabilmesi mümkün olmaz. Bu nedenle kalıcı silme işleminden önce hesabın dondurulması da bir alternatif olarak düşünülebilir. Hesap dondurma işlemi kalıcı olarak silme işlemine göre geri dönüşü olan bir yöntem olarak bilinmektedir.

Facebook Kalıcı Hesap Silme

Facebook uygulaması dahilinde kalıcı olarak hesap silmek isteyen kullanıcılar için ayarlar sekmesi üzerinden hesap ayarlarına erişim sağlanması gerekir. Bu erişim tamamlandıktan sonra Hesabımı Sil butonu üzerinden kalıcı olarak hesap silme işlemi başlatılır. Bu butona tıklandıktan sonra popup penceresinde açılan Facebook şifresinin girilmesi gerekir. Şifreyi girdikten sonra uygulama son olarak kullanıcıya emin olup olmadığına dair bir uyarı metni gönderir. Eminim butonuna tıklanmasının ardından Facebook uygulaması üzerindeki kullanıcı hesabı kalıcı olarak silinmiş olur. Silinen hesaba tekrar erişim sağlayabilmek mümkün olmadığından kullanıcının uygulamayı tekrar kullanmak istemesi halinde yeni bir hesap açması gerekecektir. Facebook bu konuda hızlı ve güvenilir bir hesap açma ara yüzü kullanarak üye alır.

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