Exxen’e yurtdışından üye olma sorunu çözüme kavuşması lazım

Pandemi süresince tüm dünya gibi ülkemiz de dizi ve film platformlarına büyük ilgi gösterildi.

Dijital yayın platformlarının arasına 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle Exxen katıldı. Exxen platformu Acun Ilıcalı tarafından kuruldu. İçerik olarak pek çok iddialı dizi, film ve programların olacağı aylar öncesinde açıklanmıştı.

1 Ocak 2021 tarihi itibariyle üyelik alımları başlayınca oldukça baya ilgi gördüğünü sosyal platformlar aracılığıyla öğrenmiş oluyoruz. Twitter’da oldukça eleştirildiğini görüyoruz.

Exxen platformunun resmi Twitter hesabına yapılan yorumları okuduğumuzda ise yurtdışında yaşayanların siteye üye olamadıklarını gördük. Yorumlarda Fransa ve Bulgaristan’dan deneyen kullanıcıların bir türlü siteye kayıt olamadığını ve hatta hiç giriş yapılmadığını yazmış. Exxen resmi Twitter hesabı üzerinden bu sorun hakkında herhangi bir açıklaması yok. Genel olarak Twitter kullanıcıları VPN kullanılması gerektiği konusunda yardımcı olmaya çalışıyor. Böyle bir çözüm yöntemi ile uzun süreli içerik izlemeleri oldukça yavaş olacağı için kesin bir altyapı çözümü sağlanmalı.

Exxen platformu henüz yeni başlayan bir dijital yayıncılık. İlk zamanlar aksaklıkların olması oldukça normal. Bu sorunlara hızlı müdahale edilmesi gerekiyor.