Etkileyici ufaklık ZTE Nubia Z18 Mini özellikleri tanıtıldı

ZTE markası son zamanlarda yaptığı atılımlar ile oldukça iddialı modeller çıkarmaya devam ediyor. Daha önce Nubia Z18 modelini yayınlanmıştı.

Hemen arkasında çok geçmeden mini modelinin teknik özelliklerini açıkladı. İsterseniz ZTE Nubia Z18 mini özelliklerine bakalım.

Mini modeli fakat 5.7 inçlik oldukça büyük bir ekran bulunuyor. BU ekran 424 PPI Piksel yoğunluğunda IPS LCD ekrana sahiptir. Çerçevesiz ekran tasarımı olduğu için ekran/gövde oranı yüzde 80.24’dür. Bu büyüklükteki bir telfeonu 3450 mAh’lık bir batarya destekliyor. Bataryanın değiştirelemediğini belirtelim. ZTE Nubia Z18 mini kamera özelliklerine baktığımızda ise 24 megapiksel çözünürlüğünde arka ana kamera ve 5 megapiksellik ikinci bir arka kamera yer almaktadır. Ön kamera çözünürlüğü ise 8 megapikseldir.

Performans olarak ise 2.2 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 660 yonga seti bulunuyor. Grafik işlemcisi ise Adreno 512’dir. 6 GB RAM ile bu telefonu yavaşlatmak söz konusu bile olamaz. Yazımızın başında dediğimiz gibi Mini model fakat alışılagelmişin dışında bir mini modeldir. Dahili depolama hafızası 64 GB’dır. Bu hafıza bana yetmez derseniz microSD hafıza kartı ile kapasitesini artırabilirsiniz. 4.5G desteği ve parmak izi okuyucusu ile birlikte piyasadaki mini modellerinde zirveye çeken ZTE Nubia Z18 mini’nin ülkemize ne zaman geleceğine dair herhangi bir net bilgi bulunmamaktadır.

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