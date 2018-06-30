En uygun 300-500 TL arası sesi yüksek olan Bluetooth Hoparlör modelleri

Bu yazımızda sizlere 300 TL ile 500 TL arasında Bluetooth Hoparlör modelleri önermek istiyoruz. Sizlere yazmış olduğumuz ürün modelleri sadece kendimize göre seçtiğimiz modellerdir. Herhangi bir reklam yada yönlendirme bulunmamaktadır.

1.Model Sony SRS-XB30

Bu model’de dahili batarya bulunmaktadır. Pil ile birlikte çalışma süresi 24 saat civarındadır. Tabi bu saat kullanıma göre değişmektedir. Bluetooth mesafe 10 metredir. Daha fazla bir mesafe Bluetooth çalışma prensibine aykırıdır. NFC bağlantısınında olduunu hatırlatalım. Suya karşı dayanıklılığı olan bu model 980 Gram ağırlığındır. Beyaz, Kırmızı, Mavi, Siyah ve Yeşil renk olmak üzere 5 farklı renk seçeneği bulunmaktadır.

Sony SRS-XB30 modeli 499 TL’den satılmaktadır.

2. Model Philips BT6900

Bu modelde Dahili batarya bulunuyor ve Pil ile çalışma süresi 10 saattir. Philips’in bu modelinde suya, toza ve darbeye karşı dayanıklı IP5X sertifikası bulunuyor. Sadece 310 gram ağırlığında olan Philips BT6900 modelinin 3 farklı renk seçenekleri bulunuyor. Mavi, Pembe ve Siyah renklerine ulaşabilirsiniz.

Fiyatı 349 TL

3. Model JBL Flip 3

JBL ses sistemi konusunda oldukça etkiyeci ve şık tasarımlı Bluetooth Hoparlörleri bulunuyor. Bu modelde dahili bataryası bulunuyor ve pil ile ortalama 10 saat civarında kullanabilirsiniz. IPX4 sertifikası ile suya karşı dayanıklıdır. Gri, Mavi, Pembe, Sarı, Siyah, Turuncu ve Yeşil olmak üzere 6 farklı renk seçeneğini bulunmaktadır.

JBL Flip 3 fiyatı 399 TL’dir.

Sonuç olarak baktığımızda para konusunda herhangi bir sıkıntınız yoksa Sony modeli bir adım öndedir. Tabi bu iş fiyatı göre boyut atlamaktadır.

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