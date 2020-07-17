En ucuz otomatik eve dönüş özelliği olan drone modeli

Günümüz teknolojisi ile drone’lar oldukça büyük ilgi görüyor. Özellikle pahalı bir drone almayı düşünüyorsanız kesinlikle kendi kendine eve dönüş özelliği olması gerekmektedir. Otomatik eve dönüş özelliği olan drone modelleri profesyonel kategorisi altında yer almaktadır.

Bu yazımızda sizlere en ucuz otomatik eve dönüş özelliği olan bir modelden bahsetmek istiyoruz.

HUBSAN H502S X4 DESİRE DRONE

İlk olarak biz modeli deneme fırsatımız olmadı. İnşallah ilk fırsatta alıp denemeyi düşünüyoruz.

Bu model yurtdışında oldukça ilgi gören bir modeldir. Youtube’da baktığımızda bu modeli inceleyen birkaç kişi görebildik. Onlarında yaptığı testler ile oldukça başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle otomatik olarak kalkış yaptığı noktaya geri dönme özelliği başarılı olarak çalışıyor. Ayrıca 300 metreye kadar menzili olduğu için fiyatına göre tam bir performans canavarı diyebiliriz. Üzerindeki kamera ile 720p HD görüntü alabiliyorsunuz. 500 gram altı olduğu için herhangi bir izin kaydı yaptırmanıza da gerek bulunmuyor.

Kutu içeriğinde bir adet bataryası bulunuyor ve ortalama olarak 12 dakika civarında bir uçuş süresi elde ediyorsunuz.

HUBSAN H502S X4 DESİRE DRONE yedek bataryası ne kadar?

Bu drone ile daha fazla uçuş süresi elde etmek için yedek bataryası Türkiye’de 89 TL civarlarında satılmaktadır. Ama yurtdışı bağlantınız yada imkanınız varsa 25 TL civarlarında olduğunu gördük.