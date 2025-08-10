Bilim ve Teknoloji

En ucuz güneş enerjili kablosuz kulaklık modeli

Ucuz güneş enerjili kulaklık arıyorsanız, piyasada birkaç uygun fiyatlı seçenek mevcut. İşte öne çıkan bazı modeller ve detayları:

Piranha 2218 Güneş Enerjili Kablosuz Kulaklık

Fiyat: Yaklaşık 899 TL (A101 üzerinden).

Özellikler: Bluetooth 5.3, dahili mikrofon, 2.5 saat şarj süresi, güneş enerjisiyle şarj olma, kırmızı-gri renk seçeneği, 2 yıl garanti.

Avantajlar: Fiyat-performans oranı yüksek, çevre dostu, ergonomik tasarım.

Nereden Alınır: A101 mağazaları veya a101.com.tr.

Not: bizzat kulaklık modelini denedik ve gayet güzel kaliteli ses vermektedir.

Eğer bütçeniz çok kısıtlıysa, Piranha 2218 modeli en uygun seçenek. Fiyat-performans açısından güçlü ve temel ihtiyaçları karşılıyor.

Daha kaliteli ses ve ANC özelliği arıyorsanız, Wiwu TD-06 uygun fiyatlı bir alternatif.

Bütçenizi biraz artırabilirseniz, Urbanista Los Angeles veya Phoenix modelleri uzun vadeli kullanım için daha premium özellikler sunuyor

