En ucuz 12V akülü araba modelleri (2022)

Bu yazımızda sizlere 2022 yılının en ucuz 12V akülü araba modellerinden bahsetmek istiyoruz. Çocukların yaz aylarında vazgeçilmez oyuncağı kesinlikle akülü araba olmaktadır. Bütçesi uygun hemen hemen her ebeveyn çocuğuna almaktadır. 12V akülü araba modelleri çok geniş fiyat aralığına sahiptir. Kullanılan malzeme ve teknoloji ile fiyatlar artmaktadır. Teknoscrool.com olarak sizlere bizim yapmış olduğumuz ufak bir araştırma ile en ucuz 12V akülü araba modellerini yazmak istedik.

1.Modeli Pilsan Tornado

Bizim baktığımızda 12V akülü arabalar arasında en ucuz bu modeli bulduk. Uzaktan kumandası, emniyet kemeri ve vites artırması ile oldukça başarılı bulduk. Vites, düşük ve hızlı olarak iki kademesi bulunmaktadır. Bu akülü araba 1.799 TL civarlarında internette satılmaktadır.

Bu yazımızda sizlere 2022 yılının en ucuz 12V akülü araba modellerinden bahsetmek istiyoruz. Çocukların yaz aylarında vazgeçilmez oyuncağı kesinlikle akülü araba olmaktadır. Bütçesi uygun hemen hemen her ebeveyn çocuğuna almaktadır. 12V akülü araba modelleri çok geniş fiyat aralığına sahiptir. Kullanılan malzeme ve teknoloji ile fiyatlar artmaktadır. Teknoscrool.com olarak sizlere bizim yapmış olduğumuz ufak bir araştırma ile en ucuz 12V akülü araba modellerini yazmak istedik.

1.Modeli Pilsan Tornado

Bizim baktığımızda 12V akülü arabalar arasında en ucuz bu modeli bulduk. Uzaktan kumandası, emniyet kemeri ve vites artırması ile oldukça başarılı bulduk. Vites, düşük ve hızlı olarak iki kademesi bulunmaktadır. Bu akülü araba 1.999 TL civarlarında internette satılmaktadır.

2. Model Babyhope Hzb-1288 E-Drive-5

Bu modelde 2 vitese sahiptir. Düşük ve hızlı olarak kullanabilirsiniz. Genel olarak 2.5 yaş altı çocuklar için düşük vites daha çok tercih edilmektedir. 30 kg taşıma kapasitesine sahip bu akülü arabada bluetooth, ledı ışıklar ve korna özelliği ile fark yaratmaktadır.Fiyatı ise 1.999 TL civarlarında E-Ticaret sitelerinde satılmaktadır.

3. Model Pilsan Panter

Görünüş olarak bizim çok hoşumuza giden bu akülü araba 2 vitesli ve 35 kg taşıma kapasitesine sahiptir. Komple bedeni saran emniyet kemeri ile yaşı küçük olan çocuklar için iyi bir emniyet sağlayacaktır. Pilsan Panter modeli 2.099 TL civarlarında E-Ticaret sitelerinde satılmaktadır.

Yazının en başında belirttiğimiz gibi yukarıdaki modelleri kendi ufak bir araştırma yaparak yazdık. Eğer sizin eklenmesini istediğiniz bir model olursa bize yorum yazarak ulaşabilirsiniz.