En pahalı süpürge modelleri ve fiyatları

Türkiye’de en pahalı süpürge ne kadar diye merak ediyorsanız bu yazımız size göre diyebiliriz. Ufak bir araştırma yaptığımızda 10 Bin TL üstünde 2 adet süpürge modeli olduğunu gördük. Aslında tam süpürge yerine robot süpürge dememiz daha mantıklı olacaktır. Aşağıdaki iki model kendi kendine gidiyor ve engelleri görerek davranış sergiliyor.

1. Model Samsung POWERbot R9350 Robot Süpürge

Bu robot süpürge Li-ion batarya teknolojisi kullanmaktadır. Ortalama olarak 90 dakika şarj süresi bulunuyor. Halı ve sert zeminde kullanabilirsiniz. Genel olarak sert zeminlerde daha çok tercih edilmektedir. 1.5 cm yükseliğindeki engelleri aşabilmektedir. Samsung robot süpürge 11.999 TL’den satılmaktadır.

2. Model Dyson 360 Eye Robot Süpürge

Bu teknoloji donanımlı robot süpürge 2.5 saatlik şarj ile doluyor ve 45 dakika kullanabiliyorsunuz. Toz kapasitesi 0.33 L’dir. Fiyatı ise 12.999 TL’dir.

Yukarıdaki iki model temizlediği bölgeleri hesaplayarak boşluk bırakmadan temizlik yapmaktadır. Fiyatları birçok kişiye yüksek gelecektir. Zaten bu teknolojik cihazlar genel olarak ev yerine büyük ofisler yada holdinglerde kullanılıyor. Tabi ev içinde alanların olduğunu belirtelim. Youtube’da bu iki modeli alıp tanıtımını yapan kullanıcıların olduğunu gördük.