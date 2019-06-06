En İyi Ücretsiz Video Düzenleme Programları

Video düzenleme programları, karmaşık ancak çabuk öğrenilen ve öğrenildiğinde de harika işler çıkarmanıza yardımcı olacak programlardır. Tabi durum sadece en iyi video düzenleme programları için geçerlidir. Bu nedenle sizlere en iyi ücretsiz video düzenleme programları 2019 listesi hazırladık. Bu liste sayesinde video düzenleme dünyasına atılabilir, ücretsiz programları keşfedebilir ve kendi kurgu dünyanızı artık projelere dökebilirsiniz.

Lightworks

Ücretsiz video düzenleme programları denildiği zaman akla ilk gelen uygulama olarak bilinen Lightworks, oldukça kullanışlı ve video düzenleme konusunda muhteşem yeteneklere sahip olan bir programdır. Ara yüz konusunda her ne kadar diğer video düzenleme uygulamalarına göre farklı olsa da programın tam olarak çözülmesi ve etkin bir şekilde kullanımı çok zaman almamaktadır. Ayrıca Youtube üzerinden Lightworks uygulamasına dair birçok eğitici video da olduğu için uygulamayı rahatlıkla çözebilirsiniz. En iyi ücretsiz video düzenleme programları 2019 listemizin en çok seveceğiniz uygulamalarından biridir.

Hitfilm Express

Ücretsiz video düzenleme programı listesi içerisinde olmazsa olmaz uygulamalardan bir diğeri de Hitfilm Express uygulamasıdır. Temel anlamda tüm video düzenleme yeteneklerini ücretsiz olarak sunan bu uygulama, ekstra özelliklerini de $10 gibi son derece makul bir ücret karşılığında sunar. Ücretli özelliklerinden yararlanmadan bile birçok videonuzu başarılı bir şekilde düzenleyebileceğiniz Hitfilm, kolay ara yüzü nedeniyle de video düzenleme konusunda temel bilgileri çok çabuk bir şekilde öğrenmenize yardımcı olur.

VSDC Free Video Editor

En iyi ücretsiz video düzenleme programları 2019 listesinin belki de en seveceğiniz uygulaması olan VSDC Free Video Editor, en kolay video düzenleme uygulaması olarak tanımlanabilir. Basit bir zaman çizelgesi üzerinde birçok değişiklik yapabileceğiniz ve mükemmel geçişler sağlayabileceğiniz bu uygulama, hem ücretsiz olduğu için hem de pratik olduğu için fazlasıyla tercih edilir. 2 video arası geçiş, anlık metinler ekleme, anlık efektler ve daha birçok video efekt özelliği sunan bu uygulama, her türlü video hazırlığında rahatlıkla kullanılabilir.