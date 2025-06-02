En iyi Dimensity işlemci modelleri

MediaTek’in Dimensity serisi işlemcileri, özellikle son yıllarda yüksek performans ve enerji verimliliğiyle dikkat çekiyor. Aşağıda, 2025 itibarıyla MediaTek Dimensity serisinin en iyi işlemcilerini performans sırasına göre listedik. Sıralama, benchmark sonuçları (AnTuTu, Geekbench), teknik özellikler ve cihazlarda gösterdikleri performansa dayanıyor.

MediaTek Dimensity En İyi İşlemciler

Dimensity 9400

Özellikler: 3nm süreci, 8 çekirdekli CPU (1+3+4 konfigürasyonu, Cortex-X925 süper çekirdek), Mali-G925 GPU, gelişmiş AI NPU.Performans: Snapdragon 8 Gen 4’e çok yakın, AnTuTu’da 2.2 milyon+ puan. Oyun, yapay zeka ve enerji verimliliğinde üst düzey.

Avantaj: Yüksek performanslı çekirdekler ve düşük güç tüketimi.

Dimensity 9300 (2023/2024)

Özellikler: 4nm süreci, 8 çekirdekli CPU (1x Cortex-X4 @ 3.25 GHz, 3x Cortex-X4, 4x Cortex-A720), Mali-G720 GPU.Performans: AnTuTu’da 1.8-2 milyon puan, Snapdragon 8 Gen 3 ile rekabetçi. All-big çekirdek tasarımıyla öne çıkıyor.

Avantaj: Güçlü GPU ve çoklu görev performansı.

Dimensity 9200+ (2023)

Özellikler: 4nm süreci, 1x Cortex-X3 @ 3.35 GHz, 3x Cortex-A715, 4x Cortex-A510, Mali-G715 GPU.

Performans: AnTuTu’da 1.6 milyon civarı puan, amiral gemisi cihazlar için sağlam performans.

Avantaj: 5G ve Wi-Fi 7 desteği, dengeli performans.

Dimensity 8300 Ultra (2023/2024)

Özellikler: 4nm süreci, 8 çekirdekli CPU (1x Cortex-A715 @ 3.35 GHz, 3x Cortex-A715, 4x Cortex-A510), Mali-G615 GPU.Performans: AnTuTu’da 1.3-1.5 milyon puan, üst-orta segmentte lider.

Avantaj: Oyun odaklı, uygun fiyatlı cihazlarda yüksek performans.

Dimensity 7300 (2024)

Özellikler: 4nm süreci, 8 çekirdekli CPU (4x Cortex-A78, 4x Cortex-A55), Mali-G615 MC2 GPU.Performans: AnTuTu’da 800.000-1 milyon puan, orta-üst segment için ideal.

Avantaj: Enerji verimliliği ve 5G performansı.

Notlar:

Sıralama Kriterleri: Performans, benchmark puanları (AnTuTu, Geekbench), GPU gücü, enerji verimliliği ve cihazlarda gerçek dünya performansı dikkate alındı.

Kullanım Senaryosu: Dimensity 9400 ve 9300, amiral gemisi cihazlar için tasarlanmışken, 8300 Ultra ve 7300 daha uygun fiyatlı, performans odaklı cihazlarda kullanılıyor.

Kaynaklar: Liste, MediaTek’in resmi duyuruları, AnTuTu/Geekbench benchmark sonuçları ve X’te teknoloji analistlerinin yorumlarına dayanıyor.