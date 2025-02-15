Bilim ve Teknoloji

En doğru nabız ölçen akıllı saatler

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji15 Şubat 2025
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Akıllı saatlerin hepsinde nabız ölçme özelliği bulunmaktadır. Genellikle kullanıcılar nabız ölçümlerim acaba doğru mu diye merak etmektedir.

Bizim elimizde 2 tane akıllı saat ve bir tane Mi Band 4 bulunmaktadır. Akıllı saatler orjinal ürün değil. Bildiğiniz gibi replika modellerdir. Tansiyon aleti ile karşılaştırdığımızda en doğru sonucu Mi band 4 vermektedir. Hatta ufak bir test yaptık ve akıllı saatleri masaüstüne koyduk ve sadece mi band 4 nabız almadığı için uyarı verdi. Diğer bileklikler masanın nabzını ölçtü.

Uzun şarj süresi ile de Mi band 4 çok başarılı buluyoruz. Ortalama 25 güne kadar rahat bir şekilde şarjı gitmektedir. Mi band 4’den sonra birçok model çıktı ama hiçbirini denemedik. Büyük ihtimal o modellerde oldukça başarılı olacağını tahmin ediyoruz.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji15 Şubat 2025
0 Bir dakikadan az
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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