Ekran Kartından Cızırtı Sesi Geliyor / Coil Whine Nedir?

Şu an muhtemelen ekran kartınızdan gelen cızırtı sesi için buradasınız, neden böyle bir şey olduğunu merak ediyorsunuz ve zararı olup olmadığı konusunda endişelisiniz. Merak etmeyin bütün sorularınızı bu yazımızda yanıtlayacağız.

Ekran kartımdan gelen bu ses(coil whine) nedir?

Coil whine dediğimiz ses genelde kartların üzerindeki bobinlerin gevşek olmasından dolayı titreşmesinden meydana gelir. Bu olay sadece ekran kartlarında değil daha birçok donanımda görülebiliyor fakat ekran kartında diğer donanımlara kıyasla daha sık görüyoruz.

Coil whine ekran kartına zarar verir mi?

Coil whine kesinlikle hiçbir donanıma zarar vermez. Hatta çoğu kullanıcı tarafından önerilen şey eğer ses kullanıcıyı rahatsız etmiyorsa kartla hiç uğraşmamaktır.

Bizim size bu konuda önerimiz şu şekilde olacak. Kulağınızı ekran kartınızın olduğu bölgeye dayamanız bir ses geliyorsa coil whine vardır demektir. Fakat hemen endişelenmeyin, çoğu kartta bu ses mevcut. Asıl önemli olan uzaklaştığınızda bu ses hala duyulabiliyor mu? Dediğimiz gibi eğer sizi rahatsız etmiyorsa endişelenmenize hiç gerek yok!

Coil whine nasıl azaltılır ya da tamamen kaldırılır?

Eğer coil whine oyun oynarken meydana geliyorsa fps oranınızı sabitleyip yüksek oranda düşürebilirsiniz. Fakat özellikle de rekabetçi oyunlarda fps sabitlemek sıkıntı olabileceği için dediğimiz gibi çok rahatsız etmiyor ise ayarlara dokunmayabilirsiniz.

Eğer her türlü bu sesten rahatsız iseniz, yapabileceğiniz en iyi iş garantiye yollamaktır.

Coil whine çoğu ekran kartında mevcut, bu yüzden lütfen endişelenmeyin.

Eğer bu yazıyı okuduktan sonra ekran kartınızda coil whine olduğunu fark ettiyseniz endişelenmeyin. Çünkü daha önce dediğimiz gibi çoğu kartta coil whine zaten mevcut. Bu yazıyı okuduktan sonra sesi daha fazla duymanız tamamen algıda seçicilikten kaynaklanmakta.

Kısaca demek istediğimiz elinizdeki ekran kartını iade etseniz bile yeni gelen kartın coil whine sesine sahip olması çok muhtemel.

Konu ile alakalı sorularınız var ise yorumlardan çekinmeden bize iletebilirsiniz.