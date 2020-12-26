Düzeltilmesi lazım! PUBG Mobile oyun ışığı çok düşürüldü

PUBG Mobile oyununa geçtiğimiz haftalarda yeni yıl etkinliği geldi. Oyuna girdiğiniz zaman belli noktalarda buz kayalarının olduğu bölgelerde azcık fazla silah bulunuyor. Erangel haritasında zaten doğru dürüst bir silah bulunmazken böyle bir etkinlik yapıp fazla silah koymamalarını anlayamadık.

Ayrıca bu etkinlik kapsamında hava durumunu garip bir hale getirmişler. Gökyüzüne baktığınızda hortum gibi bir şekil görüyorsunuz. Tamam böyle bir kasvetli bir hava yaratmak istediniz. Neden oyunun ışık seviyesini düşürdünüz.

Bir güncelleme yapılırken kontrollerden geçmiyor mu? IPS LCD ekran kullanan oyuncuların ekran parlaklığı oldukça düştü. Oyuna girdiğinizde telefonunuzun ışığı sonuna kadar açmanıza rağmen hala oyun ışığı düşük kalıyor. AMOLED ekran kullanan oyuncuların oyun ışığı ne kadar düştü bilmiyoruz fakat IPS LCD ekranda oldukça düştü.

Bu yılbaşı etkinliği ne zaman biter bilmiyoruz fakat en kısa sürede oyun ışık miktarı düzeltilmesi gerekiyor.