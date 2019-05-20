Dünyanın En Çok Ziyaret Edilen 10 Sitesi

İnternet 1985 yılında hayatımıza girdiğinden beri günlük yaşantımızda birçok değişiklik oldu.

Bugün tüm dünyada en popüler iletişim aracı haline gelmiş ve bazı siteler hayatımızda oldukça önemli bir yer edinmiştir.

1 Google

Google en çok ziyaret edilen arama motorudur. Birçok insan için en kullanışlı arama motoru olduğu gibi aranılan her şeye kolayca ulaşılmasını sağlamaktadır.

2 Facebook

2004 yılında Mark Zuckerberg tarafından kurulmuş ve o tarihten beri hayatımızda olan Facebook, dünyada en fazla kullanıcıya sahip olan sosyal medya platformudur. Bugün 800 milyondan fazla kullanıcıya hizmet etmektedir. Bu uygulamada istediğiniz kişiye ulaşabilir, oyun oynayabilir, hayatınızdan kesitler paylaşabilirsiniz.

3 YouTube

Oldukça popüler bir platform olan YouTube’da istediğiniz videoyu izleme şansına sahipsiniz. Film, müzik, dizi, reklam, eğitim ve daha fazla alanlarda istediğinizi bulabilirsiniz. Bu da siteyi ziyaret etmek için oldukça önemli bir nedendir.

4 Twitter

Bugün oldukça önemli bir yere sahip olma nedeni oldukça geniş bir haber kitlesini barındırmasıdır. Herhangi bir yerde olan bir olay burada anında paylaşılmaktadır. Sosyal medyanın sesi haline gelmiştir. İnsanlar bu platformda özel hayatlarını, toplumsal olayları ya da eleştirmek istedikleri bir konu hakkında düşüncelerini yazabilirler. Bu nedenle oldukça önemli bir konuma sahiptir.

5 Wikipedia

Dünya üzerindeki en büyük ansiklopedi sitesidir. Günümüzde insanların kütüphaneye gitmesi ya da bir kitaptan araştırma yapması oldukça az görülen bir hale gelmiştir. Bu sitede ise tüm bilgilere kolaylıkla ulaşmanız mümkündür. Böylece ziyaret edilen önemli bir site halini almıştır.

6 Amazon

Amazon en çok kullanıcıya sahip olan alışveriş sitesidir. İstediğinizi kolaylıkla bulabilir ve buradan sipariş sağlayabilirsiniz.

7 Yahoo

Bir arama motoru olmasının yanında kullanıcılarına günlük hayattan haber ve bilgi veren önemli bir özelliği vardır.

8 Reddit

Sosyal bir haber sitesidir. Kullanıcıları hem link paylaşabilir hem de kendi yazdıkları yazıları burada paylaşabilirler. Kullanıcılar için önemli bir özellik ise yazılan yazıları oylama yapabilmeleridir.

9 Yandex

Birçok insanın sorularına verebilmek için kurulmuş olan bir arama motorudur.

10 Instagram

Sosyal medyanın vazgeçilmez bir uygulamasıdır. Bugün insanlar ücretsiz bir şekilde burada fotoğraf ve video paylaşımı yapmaktadır. Oldukça farklı fotoğraf filtreleri ve ayarları ile kusursuz fotoğraflar çekebilir ve tüm dünya ile bunu paylaşabilirsiniz.