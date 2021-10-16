Dolar’a meydan okuyup fiyatı düşen kulaklık Xiaomi

Hem kablosuz kulaklık olsun hem şarjı iyi gitsin diyen kullanıcılar Xiaomi Redmi AirDots Kulaklık cihazını tercih etmektedir. Başarılı tasarımı ve uzun giden şarj süresi ile gerçekten takdiri hak ediyor. Bu yazımızda sizlere bu cihazın özelliklerinden bahsetmeyeceğiz. Bu sefer fiyatından bahsedeceğiz. Son aylarda dolar fiyatları yükselince tüm elektronik cihazlara zam geldi.

Fakat Xiaomi Redmi AirDots kulaklığının ne hikmetse fiyatı düştü. Haziran ayında 130 TL civarlarında satılan bu cihaz 85 TL‘den satılmaktadır.

Fiyatı dolara rağmen düştüğü için özelliklerinden bahsetmek istiyoruz.

Bluetooth 5.0 ile tam kablosuz kullanım sağlamaktadır. Tam şarj ile ortalama 4-5 saat civarı kullanım sunuyor. Tabi kulaklığın şarjı bitiyor. Kutusuna hemen koyduğunuzda şarj başlamaktadır. 150 saat civarı bekleme süresi bulunmaktadır.