DJI Mavic 3 Premium kutu içeriğinde neler var?

DJI Mavic 3 modeli 3 farklı kutu içeriği ile satışa sunuldu. Standart, Combo ve Premium olmak üzere bütçenize göre uygun olanı seçebilirsiniz.

Mavic 3 Premium fiyatı DJI resmi web sitesindeki fiyatı 4.999 TL‘dir. Vergisiz fiyatı 26 aralık dolar fiyatına göre kıyasladığımızda 50.550 TL civarlarında denk gelmektedir. Mavic 3 Türkiye fiyatlarına baktığımızda ise standart kutu içerikli olan modeli 45.000 TL civarlarında satılıyor. Ülkemizde henüz Premium kutu içerikli olan seçeneği satılmıyor. Aslında birkaç web sitesinde gördük. Fiyatı 100.000 TL civarındadır.

Sadece DJI Türkiye resmi internet sitesinde Mavic 3 Premium ön sipariş fiyatı 74.999 TL‘dir.

Peki Mavic 3 Premium kutu içeriğinde neler var?

Bir adet DJI Mavic 3 Cine Drone

Bir adet DJI RC Pro kumanda

Bir çift RC DJI RC Pro Kontrol Çubukları (çift)

üç adet yedek batarya

6 çift pervane

Bir adet Mavic 3 drone koruma kabı

1 adet Type-C

Bir adet 3 bataryayı aynı anda şarj etme cihazı

Bir adet taşıma çantası

DJI Mavic 3 ND Filtre Seti ND4/8/16/32

DJI Mavic 3 ND Filters Set ND64128/256/512

DJI 10Gbps Lightspeed Data kablosu