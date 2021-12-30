Bilim ve Teknoloji

DJI Mavic 3 Premium kutu içeriğinde neler var?

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji30 Aralık 2021
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DJI Mavic 3 modeli 3 farklı kutu içeriği ile satışa sunuldu. Standart, Combo ve Premium olmak üzere bütçenize göre uygun olanı seçebilirsiniz.

Mavic 3 Premium fiyatı DJI resmi web sitesindeki fiyatı 4.999 TL‘dir. Vergisiz fiyatı 26 aralık dolar fiyatına göre kıyasladığımızda 50.550 TL civarlarında denk gelmektedir. Mavic 3 Türkiye fiyatlarına baktığımızda ise standart kutu içerikli olan modeli 45.000 TL civarlarında satılıyor. Ülkemizde henüz Premium kutu içerikli olan seçeneği satılmıyor. Aslında birkaç web sitesinde gördük. Fiyatı 100.000 TL civarındadır.

Sadece DJI Türkiye resmi internet sitesinde Mavic 3 Premium ön sipariş fiyatı 74.999 TL‘dir.

Peki Mavic 3 Premium kutu içeriğinde neler var?

Bir adet DJI Mavic 3 Cine Drone
Bir adet DJI RC Pro kumanda
Bir çift RC DJI RC Pro Kontrol Çubukları (çift)
üç adet yedek batarya
6 çift pervane
Bir adet Mavic 3 drone koruma kabı
1 adet Type-C
Bir adet 3 bataryayı aynı anda şarj etme cihazı
Bir adet taşıma çantası
DJI Mavic 3 ND Filtre Seti ND4/8/16/32
DJI Mavic 3 ND Filters Set ND64128/256/512
DJI 10Gbps Lightspeed Data kablosu

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji30 Aralık 2021
0 1 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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