DJI Mavic 3 ön sipariş fiyatı açıklandı

Drone teknolojisi artık hayatımızın içinde yer alıyor. Maalesef ülkemizde drone hobisi çok fazla gerçekleşemiyor. Daha doğrusu şöyle güzel bir profesyonel drone alayım derseniz binlerce TL’yi gözden çıkarmak gerekiyor. Örnek vermek gerekirse DJI Mavic 3 drone modeli 38.500 TL‘den ön siparişe satışına başlanıldı. Asgari ücrete göre kıyaslama yaparsanız 1 sene civarında soluksuz çalışılması gerekiyor. Neyse biz asıl konumuza dönelim.

DJI Mavic 3 modeli üç farklı paket içeriği ile satılacak. Şu an ön siparişte satılan model standart kutu içeriğine sahiptir. Kutu içeriğinde batarya sadece bir adet bulunuyor. Bir batarya ile ortalama olarak 46 dakika civarı uçuş süresi sunuyor.

Ayrıca DJI Mavic 3 Fly More Combo paket seçeneği de bulunuyor. Bu pakette standarta göre 3 adet batarya çıkmaktadır. Fly more combo paket fiyatı henüz netleşmedi.