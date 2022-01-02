DJI Inspire: 45.000 TL para ver batarya çıkmasın

Drone denince akla ilk gelen kesinlike DJI markası olmaktadır. Birçok profesyonel drone modelleri ile ülkemizde de oldukça ilgi görmektedir.

DJI Inspire 2 modelini duymuşsunuzdur. Kalkış yaptıktan sonra iniş takımlarını yukarı kaldırarak harika bir görsellik sunmaktadır. 27 dakika civarında uçuş süresi, 5 km mesafeye kadar sorunsuz görüntü aktarımı v.s. v.s. tam donanımlı bir profesyonel drone modelidir.

Bizim garibimize giden olay ise ülkemizde satılan DJI Inspire 2 modellerinin yanında nedense batarya bulunmamaktadır yazısına çok denk geldik.

Ülkemizde DJI Inspire 2 modeli ortalama 45.000 TL civarlarında satılmaktadır. Düşünün bu kadar para veriyorsunuz fakat bataryasız alıyorsunuz.

Peki DJI inspire 2 batarya fiyatı ne kadar?

Inspire 2 batarya fiyatı DJI resmi yurt dışı internet fiyatı 179 dolar civarındadır. Günümüz dolar fiyatına göre 2.400 TL civarlarındadır. Ülkemizdeki fiyatlara baktığımızda bir adet E-Ticaret satıcısının 1999 TL’ye sattığını gördük. Bu satıcıyı gerçekten tebrik ediyoruz. Dolar fiyatlarından sonra yüzde 30 zam koyanlara inat fiyatında indirim yapmış.