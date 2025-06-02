Discord ses paneli kayboldu tekrar nasıl getirebilirim?

Discord’da ses panelinin (muhtemelen ses kanalı veya üyeler listesi gibi bir panelden bahsediyorsunuz) kaybolması, genellikle bir ayar değişikliği, arayüz hatası veya uygulama kaynaklı bir sorun nedeniyle olabilir. Aşağıda bu sorunu çözmek için adım adım öneriler sunuyorum:

Üyeler Listesini Kontrol Et: Eğer ses paneli yerine üyeler listesi kaybolduysa, Discord’un sağ üst köşesinde, arama çubuğunun yanındaki “üyeler” simgesine (iki insan figürü) tıklayın. Bu, üyeler listesini açıp kapatır.

Arayüz Ayarlarını Kontrol Et:

Discord’da Kullanıcı Ayarları‘na (sol alt köşedeki dişli çark simgesi) gidin.

Görünüm sekmesinden “Sağ Yan Çubuğu Göster” veya benzeri bir ayarın kapalı olup olmadığını kontrol edin.

Eğer mobil uygulamadaysanız, ekranı yana kaydırarak yan çubuğu açmayı deneyin.

Uygulamayı Yeniden Başlat: Discord’u tamamen kapatıp yeniden açın. Bazen geçici bir hata nedeniyle paneller kaybolabilir.

Önbelleği Temizle:

Windows’ta: Win + R tuşlarına basarak “Çalıştır” penceresini açın, %appdata%\Discord yazın ve Enter‘a basın.

Cache, Code Cache ve GPU Cache klasörlerini silin.

Discord’u yeniden başlatın.

Uygulamayı Güncelle:

Discord’un güncel olduğundan emin olun. Uygulamayı kapatıp yeniden açtığınızda otomatik güncelleme kontrolü yapar. Güncelleme yoksa, resmi Discord web sitesinden en son sürümü indirin.

Yeniden Yükleme:

Sorun devam ederse, Discord’u tamamen kaldırıp yeniden yükleyin:

Windows’ta: Kontrol Paneli > Program Ekle/Kaldır üzerinden Discord’u kaldırın.

%appdata% ve %localappdata% klasörlerinden Discord klasörlerini silin.

Discord’un resmi sitesinden en son sürümü indirip kurun.

Sunucu veya Uygulama Hatalarını Kontrol Et:

Discord’un sunucu durumu sayfasını (https://discordstatus.com/) ziyaret ederek hizmette bir kesinti olup olmadığını kontrol edin.

Eğer sorun belirli bir sunucudaysa, sunucu ayarlarında bir değişiklik yapılmış olabilir. Sunucu yöneticisiyle iletişime geçin.

Klavye Kısayollarını Deneyin:

Üyeler listesini açmak/kapatmak için Ctrl + U kısayolunu kullanmayı deneyin